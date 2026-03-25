В Україні понад 3 тис. компаній належать іноземцям

В Україні зафіксували майже 3 тис. компаній з іноземними власниками, які здають фінансову звітність та мають доходи понад 100 млн грн на рік. Про це свідчать дані «Опендатабот», який проаналізував інформацію Єдиного державного реєстру.

Майже у чверті компаній – власники з Кіпру, ідеться про 694 компанії. Далі йдуть громадяни Німеччини – 300 компаній, та США – 292. За ними Нідерланди (239 компаній), Велика Британія (224), Австрія (187) та Польща (146).

«Кіпр і Нідерланди давно є ключовими хабами для структурування українського бізнесу», – ідеться у повідомленні.

При цьому майже половина всіх компаній з іноземними власниками – 1478 бізнеси, зареєстровані в Києві. Далі йде Львівщина та Київщина – по 223 у кожному з цих регіонів. Найменше таких бізнесів у фронтових Херсонщині та Донеччині.

Щодо спеціалізації, то понад чверть усіх компаній іноземців працює в оптовій торгівлі – 774. Ще 268 компаній у сільському господарстві та 176 – в ІТ.

