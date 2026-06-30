У сезон румбамбару варто приготувати легкий домашній компот із приємною кислинкою та ніжним ароматом меліси. Напій чудово освіжає у спекотні дні та смакує як охолодженим, так і теплим. Меліса додає компоту легкі цитрусові нотки, а румбамбар робить смак насиченим і яскравим. Рецепт від Cookorama.

Інгредієнти Вода 1,5 л Румбамбар 300 г Цукор 180 г Листочки меліси 3 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Промийте румбамбар і наріжте його невеликими шматочками. Крок 2 Налийте воду в каструлю, додайте цукор і доведіть до кипіння. Крок 3 Проваріть сироп 2–3 хвилини, щоб цукор повністю розчинився. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте шматочки румбамбару та варіть ще 2 хвилини. Крок 5 Зніміть каструлю з вогню та додайте листочки меліси. Крок 6 Накрийте компот кришкою і залиште настоюватися приблизно на 30 хвилин. Крок 7 Подавайте напій теплим або добре охолодженим.