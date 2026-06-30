Компот із румбамбару з мелісою. Рецепт дня
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У сезон румбамбару варто приготувати легкий домашній компот із приємною кислинкою та ніжним ароматом меліси. Напій чудово освіжає у спекотні дні та смакує як охолодженим, так і теплим. Меліса додає компоту легкі цитрусові нотки, а румбамбар робить смак насиченим і яскравим. Рецепт від Cookorama.
Інгредієнти
|Вода
|1,5 л
|Румбамбар
|300 г
|Цукор
|180 г
|Листочки меліси
|3 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте румбамбар і наріжте його невеликими шматочками.
Крок 2
Налийте воду в каструлю, додайте цукор і доведіть до кипіння.
Крок 3
Проваріть сироп 2–3 хвилини, щоб цукор повністю розчинився.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте шматочки румбамбару та варіть ще 2 хвилини.
Крок 5
Зніміть каструлю з вогню та додайте листочки меліси.
Крок 6
Накрийте компот кришкою і залиште настоюватися приблизно на 30 хвилин.
Крок 7
Подавайте напій теплим або добре охолодженим.