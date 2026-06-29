Класичний полуничний компот на зиму. Рецепт дня
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Полуничний компот – одна з найпопулярніших літніх заготовок, яка дозволяє зберегти аромат і смак свіжих ягід на всю зиму. Напій виходить насиченим, солодким і дуже запашним, а для його приготування знадобиться лише кілька простих інгредієнтів. Такий компот чудово смакує як охолодженим, так і кімнатної температури. Рецепт від Shuba розрахований на одну 3-літрову банку.
Інгредієнти
|Полуниця
|600 г
|Цукор
|300 г
|Вода
|2,5 л
Спосіб приготування:
Крок 1
Видаліть у полуниці плодоніжки та ретельно промийте ягоди під проточною водою. Викладіть їх у друшляк і дайте стекти зайвій волозі.
Крок 2
Простерилізуйте 3-літрову банку над парою або будь-яким зручним способом. Кришку також обдайте окропом або прокип’ятіть кілька хвилин.
Крок 3
Налийте воду в каструлю, додайте цукор і доведіть сироп до кипіння. Помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Викладіть підготовлену полуницю в стерилізовану банку.
Крок 5
Залийте ягоди киплячим сиропом до самого верху банки.
Крок 6
Щільно закрийте банку кришкою та закатайте.
Крок 7
Переверніть банку догори дном, перевірте герметичність і накрийте теплою ковдрою.
Крок 8
Залиште компот повільно охолоджуватися протягом двох-трьох діб, після чого перенесіть заготовку в прохолодне місце для зберігання.