Полуничний компот – одна з найпопулярніших літніх заготовок, яка дозволяє зберегти аромат і смак свіжих ягід на всю зиму. Напій виходить насиченим, солодким і дуже запашним, а для його приготування знадобиться лише кілька простих інгредієнтів. Такий компот чудово смакує як охолодженим, так і кімнатної температури. Рецепт від Shuba розрахований на одну 3-літрову банку.

Інгредієнти Полуниця 600 г Цукор 300 г Вода 2,5 л Спосіб приготування: Крок 1 Видаліть у полуниці плодоніжки та ретельно промийте ягоди під проточною водою. Викладіть їх у друшляк і дайте стекти зайвій волозі. Крок 2 Простерилізуйте 3-літрову банку над парою або будь-яким зручним способом. Кришку також обдайте окропом або прокип’ятіть кілька хвилин. Крок 3 Налийте воду в каструлю, додайте цукор і доведіть сироп до кипіння. Помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Викладіть підготовлену полуницю в стерилізовану банку. Крок 5 Залийте ягоди киплячим сиропом до самого верху банки. Крок 6 Щільно закрийте банку кришкою та закатайте. Крок 7 Переверніть банку догори дном, перевірте герметичність і накрийте теплою ковдрою. Крок 8 Залиште компот повільно охолоджуватися протягом двох-трьох діб, після чого перенесіть заготовку в прохолодне місце для зберігання.