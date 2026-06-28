Варення із шовковиці з лимоном. Рецепт дня
Ароматна домашня заготівля, яка чудово поєднує солодкість ягід із легкою цитрусовою кислинкою. Лимон допомагає зробити смак більш насиченим і водночас підкреслює природний аромат шовковиці. Для цього рецепта не потрібні пектин чи желатин, адже сироп загусає природним шляхом під час тривалого варіння. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Шовковиця
|1 кг
|Цукор
|800
|Лимон
|1 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте шовковицю, видаліть хвостики та викладіть ягоди на рушник, щоб вони обсохли.
Крок 2
Викладіть у каструлю з товстим дном шари шовковиці та цукру. Накрийте кришкою й залиште на 6–8 годин у прохолодному місці, щоб ягоди пустили сік.
Крок 3
Поставте каструлю на невеликий вогонь і, помішуючи, доведіть масу до кипіння.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Помийте лимон і зріжте з нього смужки цедри. Розріжте лимон навпіл, вичавіть сік і видаліть кісточки.
Крок 5
Варіть варення приблизно 30–40 хвилин, періодично помішуючи. Додайте цедру та продовжуйте варити ще 20–30 хвилин, доки сироп не стане густішим.
Крок 6
Простерилізуйте банки та кришки. Видаліть із варення лимонну цедру, зніміть каструлю з вогню та влийте лимонний сік.
Крок 7
Перемішайте варення, розлийте його в підготовлені банки та щільно закрутіть кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.