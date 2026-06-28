Ароматна домашня заготівля, яка чудово поєднує солодкість ягід із легкою цитрусовою кислинкою. Лимон допомагає зробити смак більш насиченим і водночас підкреслює природний аромат шовковиці. Для цього рецепта не потрібні пектин чи желатин, адже сироп загусає природним шляхом під час тривалого варіння. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Шовковиця 1 кг Цукор 800 Лимон 1 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте шовковицю, видаліть хвостики та викладіть ягоди на рушник, щоб вони обсохли.

Крок 2 Викладіть у каструлю з товстим дном шари шовковиці та цукру. Накрийте кришкою й залиште на 6–8 годин у прохолодному місці, щоб ягоди пустили сік.

Крок 3 Поставте каструлю на невеликий вогонь і, помішуючи, доведіть масу до кипіння. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Помийте лимон і зріжте з нього смужки цедри. Розріжте лимон навпіл, вичавіть сік і видаліть кісточки.

Крок 5 Варіть варення приблизно 30–40 хвилин, періодично помішуючи. Додайте цедру та продовжуйте варити ще 20–30 хвилин, доки сироп не стане густішим.

Крок 6 Простерилізуйте банки та кришки. Видаліть із варення лимонну цедру, зніміть каструлю з вогню та влийте лимонний сік.