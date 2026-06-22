Ароматне вишневе варення – одна з найпопулярніших домашніх заготовок на зиму. Воно має приємний кисло-солодкий смак і чудово підходить до млинців, сирників, випічки чи просто до чаю. Завдяки багаторазовому проварюванню ягоди добре зберігають форму, а сироп стає густим і насиченим. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Вишня 1 кг Цукор 800 г Вода 200 мл Спосіб приготування: Крок 1 Помийте вишні та видаліть із них кісточки. Крок 2 Закип’ятіть воду, всипте цукор і варіть сироп на невеликому вогні, помішуючи до повного розчинення цукру. Крок 3 Залийте вишні гарячим сиропом і залиште настоюватися на 3 години. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Доведіть вишні в сиропі до кипіння та варіть на слабкому вогні 10 хвилин, періодично помішуючи і знімаючи піну. Крок 5 Залиште варення охолоджуватися на 2–3 години. Крок 6 Знову доведіть варення до кипіння та проваріть ще 10 хвилин. Крок 7 Простерилізуйте банки та підігрійте їх перед наповненням. Крок 8 Розлийте гаряче варення по стерильних банках і щільно закрийте чистими кришками.