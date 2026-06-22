Варення з вишень із двох інгредієнтів. Рецепт дня
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Ароматне вишневе варення – одна з найпопулярніших домашніх заготовок на зиму. Воно має приємний кисло-солодкий смак і чудово підходить до млинців, сирників, випічки чи просто до чаю. Завдяки багаторазовому проварюванню ягоди добре зберігають форму, а сироп стає густим і насиченим. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Вишня
|1 кг
|Цукор
|800 г
|Вода
|200 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте вишні та видаліть із них кісточки.
Крок 2
Закип’ятіть воду, всипте цукор і варіть сироп на невеликому вогні, помішуючи до повного розчинення цукру.
Крок 3
Залийте вишні гарячим сиропом і залиште настоюватися на 3 години.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Доведіть вишні в сиропі до кипіння та варіть на слабкому вогні 10 хвилин, періодично помішуючи і знімаючи піну.
Крок 5
Залиште варення охолоджуватися на 2–3 години.
Крок 6
Знову доведіть варення до кипіння та проваріть ще 10 хвилин.
Крок 7
Простерилізуйте банки та підігрійте їх перед наповненням.
Крок 8
Розлийте гаряче варення по стерильних банках і щільно закрийте чистими кришками.