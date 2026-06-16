Заливний пиріг із вишнею та сметаною. Рецепт дня
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Проста домашня випічка, яка підкорює ніжною текстурою та приємною ягідною кислинкою. Завдяки сметані тісто виходить м'яким і повітряним, а вишнева начинка додає соковитості та аромату. Такий пиріг чудово смакує як теплим, так і повністю охолодженим. Рецепт від Food.net.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Сметана
|200 г
|Борошно пшеничне
|150 г
|Вершкове масло
|50 г
|Цукор
|2 ст. л.
|Яйця
|2 шт.
|Розпушувач тіста
|1 ч. л.
|Для начинки:
|Вишня
|200 г
|Цукор
|70 г
|Крохмаль кукурудзяний
|2 ст. л.
|Цукрова пудра
|для подачі за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте вишню. Якщо використовуєте заморожені ягоди, попередньо розморозьте їх і збережіть сік. Перекладіть вишню в миску, додайте цукор і крохмаль, добре перемішайте та залиште на кілька хвилин.
Крок 2
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Крок 3
Розтопіть вершкове масло та трохи охолодіть його.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Збийте яйця зі сметаною та цукром до однорідної маси.
Крок 5
Просійте борошно разом із розпушувачем і поступово введіть у сметанну суміш.
Крок 6
Влийте розтоплене масло та ретельно перемішайте до отримання гладкого тіста без грудочок.
Крок 7
Змастіть форму для випікання невеликою кількістю олії. Вилийте тісто у форму та рівномірно розрівняйте поверхню.
Крок 8
Розкладіть зверху вишню разом із соком, що утворився.
Крок 9
Випікайте пиріг 30–40 хвилин до золотистого кольору.
Крок 10
Перевірте готовність дерев'яною шпажкою – вона повинна виходити сухою.
Крок 11
Остудіть пиріг у формі, перекладіть на тарілку та за бажанням посипте цукровою пудрою.