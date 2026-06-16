Проста домашня випічка, яка підкорює ніжною текстурою та приємною ягідною кислинкою. Завдяки сметані тісто виходить м'яким і повітряним, а вишнева начинка додає соковитості та аромату. Такий пиріг чудово смакує як теплим, так і повністю охолодженим. Рецепт від Food.net.

Інгредієнти

Для тіста: Сметана 200 г Борошно пшеничне 150 г Вершкове масло 50 г Цукор 2 ст. л. Яйця 2 шт. Розпушувач тіста 1 ч. л. Для начинки: Вишня 200 г Цукор 70 г Крохмаль кукурудзяний 2 ст. л. Цукрова пудра для подачі за бажанням

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте вишню. Якщо використовуєте заморожені ягоди, попередньо розморозьте їх і збережіть сік. Перекладіть вишню в миску, додайте цукор і крохмаль, добре перемішайте та залиште на кілька хвилин.

Крок 2 Розігрійте духовку до 180 градусів.

Крок 3 Розтопіть вершкове масло та трохи охолодіть його. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Збийте яйця зі сметаною та цукром до однорідної маси.

Крок 5 Просійте борошно разом із розпушувачем і поступово введіть у сметанну суміш.

Крок 6 Влийте розтоплене масло та ретельно перемішайте до отримання гладкого тіста без грудочок.

Крок 7 Змастіть форму для випікання невеликою кількістю олії. Вилийте тісто у форму та рівномірно розрівняйте поверхню.