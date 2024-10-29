Захворювання може розвиватися двома шляхами, один з яки- смертельний для тварини

Коти теж хворіють на коронавірус, проте із вірусом, яким заражаються люди, цей різновид не має нічого спільного. Як протікає коронавірус у котів, які можуть бути наслідки та чи можна запобігти захворюванню, розповідають ветеринари ветклініки Ексвет.

Кому передається коронавірус котів

Коронавірус котів розповсюджується лише між котами. Це захворювання не становить жодної небезпеки для людей, собак або інших тварин у домі.

Та між котами захворювання може поширюватись блискавично. Особливо, якщо в одному невеликому приміщенні утримується багато котів. Передається хвороба через один лоток або від матері до кошенят.

Щоб знешкодити вірус, потрібно обробити приміщення і лотки у ньому дезінфектантами, наприклад, розчином хлору.

Хороший і поганий сценарії

Коронавірусна інфекція у котів може спровокувати два сценарії розвитку подій. Перший – це коронавірусний ентерит, що супроводжується діареєю, блювотою, може викликати затримку росту в кошеняти. Діагностується хвороба за допомогою ПЛР-аналізу фекалій тварини.

Проте коронавірусний ентерит у котів лікується симптоматично і не становить загрози життю. Багато котів є носіями вірусу, що викликає це захворювання.

А от якщо коронавірусна інфекція призвела до інфекційного перитоніту кота (ІПК), то, на жаль, хвороба матиме летальний кінець. Є різні форми ІПК, проте з жодною кіт, імовірно, не проживе більше року.

Та інфекційний перитоніт котів розвивається лише в однієї тварини з десяти, що захворіли на коронавірусну інфекцію.

ІПК важко діагностувати, проте наступні симптоми у кота мають насторожити:

лихоманка;

втрата ваги;

млявість;

зниження апетиту;

жовтуха;

задишка;

ураження очей: зміна кольору райдужної оболонки, сліпота, плями на задній поверхні рогівки;

неврологічні симптоми: судоми, параліч, тік, тремор.

Профілактика коронавірусної інфекції котів

По-перше, слід стежити за гігієною у місці, де багато котів: регулярно чистити і дезінфікувати лотки та миски, розділяти котиків на менші групи та ізолювати вагітних кішок. Для нових котів варто влаштувати карантин.

По-друге, для запобігання ускладненням і виникнення ІПК важливо стежити, аби тварина не стресувала. Стресом для котика можуть стати переїзд, нові люди, зміни в режимі чи навіть зміна корму або наповнювача, тож це треба робити поступово.