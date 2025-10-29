Проблема, коли корова під час доїння брикається або уникає контакту – досить поширена. І причини такої поведінки можуть бути різними. Euro Farmer розповідає, що робити, якщо корова брикається під час доїння.

Причини такої поведінки

Досить часто така проблема виникає з молодими коровами, проте схожі проблеми можуть виникнути і з уже дорослими коровами.

Корова може почати лигати або брикатися через низку причин:

Болі в сосках вимені. Причиною може стати обмороження або обвітрювання молочної залози, поява маститу, шкірних захворювань та подряпин від колючок. Неправильне доїння. Дуже поширена причина пов’язана з недосвідченістю господарів. Звикання тварини до нових власників. Доросла корова нерідко боїться в незвичних для себе умовах, поки не звикне до них.

Що робити, якщо корова брикається під час доїння?

Перед доїнням дайте корівці її улюблені ласощі, наприклад, овочі. І щойно вона почне їсти спробуйте процедуру доїння. Якщо корова лигається, то для заспокоєння й відвернення уваги можна покласти на її спину змочений у прохолодній воді шматок тканини. Влітку цей спосіб не тільки заспокоїть тварину, але й вбереже її від комах. Такий спосіб можна застосувати у й зимову пору за умови, що приміщення достатньо тепле.

Нерідко, щоб заспокоїти корову, до неї підпускають теля. Це допомагає перемістити її увагу на нього, залишаючи на другому плані доїння.

Якщо ні один зі способів не допомагає, варто звернутися до ветеринара, щоб він міг оглянути тварину і виключити хвороби.