Нутриціологи радять додавати в меню бобові хоча б двічі на тиждень. Якщо ви не знаєте, чим з бобових, окрім квасолі, урізноманітнити раціон, зверніть увагу на рецепт ніжних і поживних котлет із сочевиці.

Інгредієнти:

зелена сочевиця – 150 грамів;

заморожений зелений горошок – 150 грамів;

відварена без шкірки картопля – 300 грамів;

ріпчаста цибуля – 1 штука;

морква – 1 штука;

мелений кмин – дрібка;

олія – 1 ст.л.;

панірувальні сухарі;

сіль, перець – за смаком.

Для соуса:

натуральний йогурт – 150 грамів;

оливкова олія – 1 ст. л.;

зубчик часнику.

Спосіб приготування

Сочевицю відваріть до готовності в підсоленій воді протягом 15-20 хвилин. Горошок відварить в киплячій воді протягом 10 хвилин. Горошок і варену картоплю потовчіть пресом для картоплі, ідеться в рецепті шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Цибулю почистіть і дрібно поріжте, моркву потріть на крупній тертці. Обсмажте овочі на пательні з олією до прозорості цибулі. Додайте відварену сочевицю і тушкуйте 2-3 хвилини. Перекладіть засмажку в каструлю і подрібніть блендером до стану пюре.

Змішайте в мисці горохово-картопляне пюре з овочевою засмажкою, додайте мелений кмин, сіль і перець за смаком. Сформуйте з маси невеликі котлетки, обваляйте їх у сухарях і обсмажте на пательні з олією до золотистої скоринки.

Приготуйте соус: змішайте йогурт, оливкову олію і подрібнений зубчик часнику. Подавайте котлети разом із соусом.

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