Котлети з сочевиці з горошком. Рецепт дня0
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Нутриціологи радять додавати в меню бобові хоча б двічі на тиждень. Якщо ви не знаєте, чим з бобових, окрім квасолі, урізноманітнити раціон, зверніть увагу на рецепт ніжних і поживних котлет із сочевиці.
Інгредієнти:
- зелена сочевиця – 150 грамів;
- заморожений зелений горошок – 150 грамів;
- відварена без шкірки картопля – 300 грамів;
- ріпчаста цибуля – 1 штука;
- морква – 1 штука;
- мелений кмин – дрібка;
- олія – 1 ст.л.;
- панірувальні сухарі;
- сіль, перець – за смаком.
Для соуса:
- натуральний йогурт – 150 грамів;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- зубчик часнику.
Спосіб приготування
Сочевицю відваріть до готовності в підсоленій воді протягом 15-20 хвилин. Горошок відварить в киплячій воді протягом 10 хвилин. Горошок і варену картоплю потовчіть пресом для картоплі, ідеться в рецепті шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Цибулю почистіть і дрібно поріжте, моркву потріть на крупній тертці. Обсмажте овочі на пательні з олією до прозорості цибулі. Додайте відварену сочевицю і тушкуйте 2-3 хвилини. Перекладіть засмажку в каструлю і подрібніть блендером до стану пюре.
Змішайте в мисці горохово-картопляне пюре з овочевою засмажкою, додайте мелений кмин, сіль і перець за смаком. Сформуйте з маси невеликі котлетки, обваляйте їх у сухарях і обсмажте на пательні з олією до золотистої скоринки.
Приготуйте соус: змішайте йогурт, оливкову олію і подрібнений зубчик часнику. Подавайте котлети разом із соусом.
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