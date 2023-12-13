Камені, які хірурги дістали з сечового міхура пацієнта

Хірурги Ковельського медоб’єднання видалили з сечового міхура 74-річного чоловіка 12 каменів. Через них чоловік вже не міг спорожнити сечовий природнім шляхом. Крім того, йому провели резекцію простати, яка була уражена доброякісною пухлиною.

Як повідомила прес-служба Ковельського МТМО, 74-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували у нього низку хвороб, частина з яких була у запущених стадіях. Йдеться про доброякісну гіперплазію передміхурової залози, хронічну затримку сечі, множинні камені сечового міхура, двобічний уретерогідронефроз, гостру ниркову недостатність.

Врятувати хворого можна було лише шляхом комплексного лікування та кількох оперативних втручань. «Пацієнту забезпечили відтік сечі через спеціальну трубку, адже природній спосіб уже був неможливий. Далі лікарі приступили до видалення каменів великих розмірів, якими був наповнений сечовий міхур пацієнта (аж 12). Лапароскопічний спосіб у даному випадку був неможливим. Тож лікарі провели відкриту операцію», – пояснюють у медзакладі.

Після нормалізації роботи нирок та усунення гострої ниркової недостатності лікарі провели резекцію передміхурової залози. Це золотий стандарт лікування гіперплазій простати без розрізу, через природні сечовивідні шляхи.

«Об’єм простати, враженої доброякісною пухлиною, сягав гігантських розмірів – 100 см3, при нормі 30-35 см3», – додають медики.

Операції виконували Микола Дем’янчук, Мирослава Гаврилюк, Тетяна Самарчук, Василь Марчук. Усі втручання минули успішно, наразі життю пацієнта нічого не загрожує.