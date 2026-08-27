Кремовий суп з кабачків з гарбузовим насінням: простий рецепт без вершків
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Цей ніжний кремовий суп із кабачків готується без вершків, але має приємну густу консистенцію. Її допомагає створити гарбузове насіння, яке також додає страві легкого горіхового смаку. Молоді кабачки, цибуля, часник і свіжий кріп роблять суп ароматним, а лимонний сік додає приємної свіжості. Подавайте його з підсмаженим насінням і кількома краплями гарбузової олії. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Кабачки
|1 кг
|Гарбузове насіння
|120 г
|Овочевий бульйон
|800 мл
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Часник
|2 зубки
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Лимонний сік
|1 ст. л.
|Кріп
|10 г
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Гарбузова олія
|2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Викладіть гарбузове насіння на суху сковороду та підсмажуйте 3–5 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Відкладіть приблизно 2 столові ложки насіння для подачі.
Крок 2
Очистьте цибулю та часник. Цибулю дрібно наріжте, а часник подрібніть. Кабачки помийте й наріжте невеликими шматочками. Молоді кабачки залиште зі шкіркою.
Крок 3
Розігрійте оливкову олію в каструлі. Додайте цибулю та обсмажуйте 4–5 хвилин до м’якості. Додайте часник і готуйте ще близько хвилини.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Покладіть у каструлю кабачки, посоліть і перемішайте. Готуйте 2–3 хвилини, після чого додайте підсмажене гарбузове насіння.
Крок 5
Влийте овочевий бульйон, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть під кришкою 10–15 хвилин, поки кабачки не стануть м’якими.
Крок 6
Перебийте суп блендером до однорідної кремової консистенції. Якщо він вийшов надто густим, додайте трохи гарячого бульйону або води.
Крок 7
Додайте подрібнений кріп, лимонний сік і чорний мелений перець. Перемішайте та за потреби досоліть.
Крок 8
Розлийте гарячий суп по тарілках, посипте відкладеним гарбузовим насінням і додайте кілька крапель гарбузової олії.