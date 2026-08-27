Цей ніжний кремовий суп із кабачків готується без вершків, але має приємну густу консистенцію. Її допомагає створити гарбузове насіння, яке також додає страві легкого горіхового смаку. Молоді кабачки, цибуля, часник і свіжий кріп роблять суп ароматним, а лимонний сік додає приємної свіжості. Подавайте його з підсмаженим насінням і кількома краплями гарбузової олії. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Кабачки 1 кг Гарбузове насіння 120 г Овочевий бульйон 800 мл Цибуля ріпчаста 1 шт. Часник 2 зубки Оливкова олія 2 ст. л. Лимонний сік 1 ст. л. Кріп 10 г Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Гарбузова олія 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Викладіть гарбузове насіння на суху сковороду та підсмажуйте 3–5 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Відкладіть приблизно 2 столові ложки насіння для подачі.

Крок 2 Очистьте цибулю та часник. Цибулю дрібно наріжте, а часник подрібніть. Кабачки помийте й наріжте невеликими шматочками. Молоді кабачки залиште зі шкіркою.

Крок 3 Розігрійте оливкову олію в каструлі. Додайте цибулю та обсмажуйте 4–5 хвилин до м’якості. Додайте часник і готуйте ще близько хвилини. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Покладіть у каструлю кабачки, посоліть і перемішайте. Готуйте 2–3 хвилини, після чого додайте підсмажене гарбузове насіння.

Крок 5 Влийте овочевий бульйон, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть під кришкою 10–15 хвилин, поки кабачки не стануть м’якими.

Крок 6 Перебийте суп блендером до однорідної кремової консистенції. Якщо він вийшов надто густим, додайте трохи гарячого бульйону або води.

Крок 7 Додайте подрібнений кріп, лимонний сік і чорний мелений перець. Перемішайте та за потреби досоліть.