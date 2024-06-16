Аналітики вказують на те, що Росія вже перебудувала економіку на воєнні рейки

Росія нещодавно оголосила про підвищення податків в країні. Ймовірно, що отримані таким чином гроші будуть використані для фінансування продовження війни проти України. До такого висновку у своєму звіті дійшли аналітики Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як повідомляється, запропоновані податкові зміни 2025 року забезпечать додаткові надходження до бюджету Росії у розмірі близько 2,6 трильйона рублів (29 млрд доларів). Крім того, від 20% до 25% зросте ставка корпоративного податку. В рамках нової податкової системи будуть також введені додаткові стягнення. За даними розвідки, максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте від 15% до 22%.

«Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами», – ідеться у повідомленні.

За прогнозами, державні витрати російської казни цього року зростуть приблизно на 15% порівняно із 2023 роком і продовжать свій ріст надалі. Водночас збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

«Економічне зростання Росії, найімовірніше, забезпечується високими державними інвестиціями у військові сектори економіки. Однак інвестиції у невійськові сектори, швидше за все, зазнають стагнації», – йдеться у повідомленні.

Аналітики вказують на те, що «Росія вже перебудувала економіку на воєнні рейки, що свідчить про те, що Кремль готується до довготривалої війни». Відтак, в таких умовах військові сектори із великою ймовірністю монополізують значну частину наявної в Росії трудової сили.

У Міноборони Британії також вважають, що додаткові прибутки, отримані насамперед через підвищення корпоративного податку, майже напевно будуть використані для фінансування державних видатків Росії, що продовжують зростати в умовах війни.