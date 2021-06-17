Крістіану Еріксену імплантують дефібрилятор після зупинки серця на матчі Євро-2020
Наразі невідомо, чи продовжить футболіст збірної Данії спортивну кар’єру
29-річному футболісту збірної Данії Крістіану Еріксену, в якого зупинилося серце під час матчу зі збірною Фінляндією, імплантують дефібрилятор.
Імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІКД) – невеликий пристрій, який вживлюють під шкіру та з’єднують із серцем невеликими дротами. Він самостійно визначає життєво-загрозливу аритмію та запобігає раптовій зупинці серця.
Еріксен погодився його імплантувати після консультацій із фахівцями, повідомила ВВС 17 червня. Чи продовжить футболіст спортивну кар’єру – невідомо.
Хоча такі випадки є, пише ВВС. Наприклад, із дефібрилятором грає Дейлі Блінд – захисник збірної Нідерландів. Натомість колишній англійський гравець у крикет Джеймс Тейлор після встановлення цього пристрою завершив кар'єру.
Що трапилося на матчі Данія – Фінляндія
29-річний півзахисник данської збірної Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу із Фінляндією в суботу, 12 червня, наприкінці першого тайму. Через це матч тимчасово призупинили.
Медики робили йому непрямий масаж серця, а згодом терміново госпіталізували. Його стан стабілізувався в лікарні. Відомо, що футболіст почувається краще – він може дихати та розмовляти. Виявилося, що Еріксен пережив зупинку серця.
Після цієї інформації УЄФА дозволила командам дограти. Матч закінчився із рахунком 0:1 на користь Фінляндії. Автором єдиного голу став Йоель Пох'янпало.