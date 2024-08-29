Криворіжцям не вдалось наостанок гримнути дверима

ФК «Кривбас» у четвер, 29 серпня, у боротьбі за вихід у груповий турнір Ліги конференцій вдруге поступився іспанському «Бетісу» і припинив виступи на євроарені.

Ліга конференцій, плейоф кваліфікації, матч-відповідь

ФК «Бетіс» (Іспанія) – ФК «Кривбас» (Україна) – 0:3

Голи: Руїбаль, 40, Еззалзулі, 41, 43

Мануель Пеллегріні випустив на дуель з «Кривбасом» не найсильніший склад, тримаючи у голові недільний поєдинок Ла Ліги з Реалом. Перший небезпечний момент у матчі створили саме іспанці – Руїбаль бив з розвороту, але після рикошету м’яч вийшов на кутовий. Згодом стріляли Бельєрін та Натан – неточно.

На 14-й хвилині «Кривбас» мав забивати, але Кузик замкнув закидання від Драмбаєва у стійку. Українці на певний час захопили ініціативу і подали три кутових поспіль – безрезультатно. У середині тайму голкіпер «Бетіса» вийшов далеко з воріт і змушений був зіграти головою, аби не дати Дібанго дістатися м'яча. «Кривбас» дуже подобався, команда діяла самовіддано, створюючи моменти, вигравала майже всі м’ячі на підборах – бракувало лише акцентованого завершального удару.

Натомість забив «Бетіс»: на 40-й Еззалзулі увірвався ліворуч у штрафний майданчик і прострілив на Руїбаля. У наступній атаці автор гола віддячив партнеру, віддав на нього з центра поля ліворуч, марокканець увірвався у воротарський – і з гострого кута прошив Кліщука. Майже одразу Еззалзулі оформив дубль, з правого флангу закинувши м’яч парашутом у дальній кут.

Попри впевнену перевагу «Бетіс» не зупинився і продовжив нагнітати по перерві. «Кривбас» намагався огризатись, але клас суперників був дуже помітний. За підсумками двох матчів далі йдуть іспанці, а Вернидуб з командою зосередиться на внутрішній першості і Кубку України.