Обидва звільнених судді раніше оскаржили указ президента у Верховному суді

Конституційний суд відкрив провадження за поданням народних депутатів щодо конституційності указів президента Володимира Зеленського про відсторонення з посад суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

«Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України» від 29 грудня 2020 року, «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України» від 26 лютого 2021 року, «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» від 27 березня 2021 року (т.зв. справа Тупицького О. та Касмініна О.)», — повідомила представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря.

Вона додала, що справу розгляне Велика палата КС.

Справа Олександра Тупицького: що відомо

21 грудня, «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова. Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, але у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, попри твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.

27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

Обидва звільнених судді оскаржили указ президента у Верховному суді.

Водночас група народних депутатів оскаржила укази президента у Конституційному суді.