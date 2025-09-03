Шинка або ковбаса – чудовий спосіб швидко перекусити, а зробивши домашню курячу шинку, ви отримаєте натуральний та дієтичний продукт. По цьому рецепту можна приготувати не тільки курячу шинку, а свинну, індичу, яловичу чи будь-яку іншу. Можна додати до шинки улюблені спеції або зробити її більш ароматною і пряною. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.;

2 шт.; куряча четвертина – 2 шт.;

2 шт.; желатин – 1 ст. л.;

1 ст. л.; зубки часнику – 3 шт.;

3 шт.; сіль – 10 г;

10 г; перець чорний мелений – 5 г;

5 г; мускатний горіх мелений – 5 г;

5 г; приправа до курки – 10 г.

Спосіб приготування:

Філе наріжте невеликими кубиками. З чвертей зніміть шкіру, відділіть м’ясо від кісток і наріжте його невеликими шматочками.

Складіть нарізане м’ясо у миску, приправте сіллю, перцем, мускатним горіхом, спеціями, подрібненим часником і перемішайте. Накрийте плівкою і залиште при кімнатній температурі на 2-3 години.

Потім насипте у м’ясо желатин, перемішайте і щільно викладіть масу у рукав для запікання. Замотайте ковбаску у кілька шарів плівки й обмотайте ниткою.

Покладіть ковбаску у киплячу воду, щоб вона була повністю покрита рідиною. Варіть на середньому вогні 40 хвилин. По закінченню приготування дістаньте ковбасу з води й дайте охолонути.