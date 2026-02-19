Курячі шлунки, тушковані з картоплею, – проста й бюджетна домашня страва для всієї родини. Поки субпродукти варяться, зручно підготувати овочі, щоб згодом швидко поєднати всі складники. Страва виходить ситною, ароматною та ніжною. Густоту легко регулювати бульйоном, у якому варилися шлунки. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Картопля 600 г Шлунок курячий 600 г Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Морква 1 шт. Сіль за смаком Перець червоний мелений за смаком Зелень за смаком Сіль 2 ч. л. Лавровий лист 2 шт. Перець духмяний горошок 3 шт. Цибуля жовта ріпчаста 1 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте курячі шлунки та очистьте від жиру й жовтих плівок. Наріжте їх на два або три шматочки.

Крок 2 Покладіть шлунки в каструлю, залийте холодною водою та доведіть до кипіння. Очистьте цибулину, розріжте на кілька частин і додайте разом із сіллю, лавровим листом та перцем горошком. Варіть приблизно 1 годину, періодично знімайте піну.

Крок 3 Очистьте цибулю та наріжте кубиками або півкільцями. Очистьте моркву та натріть або наріжте кружальцями. Очистьте картоплю та наріжте скибками.

Крок 4 Злийте бульйон в окрему посудину. Влийте в каструлю олію, додайте цибулю та обсмажте кілька хвилин, помішуйте. Додайте моркву та смажте ще 1 хвилину.

Крок 5 Додайте картоплю, влийте бульйон так, щоб він покрив інгредієнти. Посоліть і тушкуйте на середньому вогні 30–40 хвилин. За потреби долийте окріп і підсоліть.