Курячі шлунки, тушковані з картоплею. Рецепт дня0
До теми
Курячі шлунки, тушковані з картоплею, – проста й бюджетна домашня страва для всієї родини. Поки субпродукти варяться, зручно підготувати овочі, щоб згодом швидко поєднати всі складники. Страва виходить ситною, ароматною та ніжною. Густоту легко регулювати бульйоном, у якому варилися шлунки. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|600 г
|Шлунок курячий
|600 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Морква
|1 шт.
|Сіль
|за смаком
|Перець червоний мелений
|за смаком
|Зелень
|за смаком
|Сіль
|2 ч. л.
|Лавровий лист
|2 шт.
|Перець духмяний горошок
|3 шт.
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте курячі шлунки та очистьте від жиру й жовтих плівок. Наріжте їх на два або три шматочки.
Крок 2
Покладіть шлунки в каструлю, залийте холодною водою та доведіть до кипіння. Очистьте цибулину, розріжте на кілька частин і додайте разом із сіллю, лавровим листом та перцем горошком. Варіть приблизно 1 годину, періодично знімайте піну.
Крок 3
Очистьте цибулю та наріжте кубиками або півкільцями. Очистьте моркву та натріть або наріжте кружальцями. Очистьте картоплю та наріжте скибками.
Крок 4
Злийте бульйон в окрему посудину. Влийте в каструлю олію, додайте цибулю та обсмажте кілька хвилин, помішуйте. Додайте моркву та смажте ще 1 хвилину.
Крок 5
Додайте картоплю, влийте бульйон так, щоб він покрив інгредієнти. Посоліть і тушкуйте на середньому вогні 30–40 хвилин. За потреби долийте окріп і підсоліть.
Крок 6
Доведіть страву до смаку сіллю та перцем. Додайте нарізану зелень, перемішайте, накрийте кришкою та дайте настоятися 5–7 хвилин.