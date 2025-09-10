Метод з рушником підходить не лише для сиру

Нарізати твердий сир безпечно не так вже й просто – але є простий лайфхак, який допоможе це зробити швидко та ефективно. Parade розповідає, як нарізати твердий сир і не порізатись.

У своєму Інстаграмі колишня шеф-кухарка американського телевізійного шоу Top Chef Сара Бредлі продемонструвала простий спосіб, як нарізати твердий сир. Для цього вам потрібно використати кухонний рушник, щоб захистити долоні від ножа. Краще обрати зубчастий хлібний ніж. Покладіть ніж зверху на брикет сиру та обгорніть гострий кінець ножа складеним кухонним рушником. Протискайте ніж крізь брикет сиру, використовуючи легкі розгойдувальні рухи.

Накинувши рушник на кінець леза, ви створите м’який бар’єр між рукою та ножем. І якщо ніж зіслизне, рушник поглине удар, а не ваша рука.

Сара Бредлі розповіла, що вперше навчилася цієї техніки безпеки, працюючи в кейтеринговій компанії. І це те, чого вона навчає нових співробітників на кухні свого ресторану.

Метод з рушником підходить не лише для сиру. Ви можете використовувати його, і коли ріжете мандоліною – одним із найнебезпечніших інструментів на кухні. Обернувши руку рушником або використовуючи його як буфер, ви мінімізуєте ймовірність глибокого порізу. Шеф-кухарка навіть рекомендує трюк з рушником для нарізання фруктів та овочів.