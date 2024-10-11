Підопічні Сергія Реброва спробують реабілітуватися за провал на старті турніру

У п’ятницю, 11 жовтня, збірна України в межах 3-го туру Ліги націй у квартеті В1 зіграє з Грузією. Поєдинок відбудеться в польському місті Познань на стадіоні «Enea Arena» і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Обслуговуватиме поєдинок австрійська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Юліаном Вайнбергером.

Дуель між Україною та Грузією стане чи не вирішальною у цьогорічному розіграші Ліги націй. Команда Сергія Реброва відверто провалила старт турніру, програвши обидва матчі (Албанії та Чехії), тоді як грузини виступили з точністю до навпаки, здобувши дві з двох перемог. До того ж «синьо-жовті» нині переживають серйозні кадрові проблеми – команді не зможуть допомогти одразу вісім виконавців.

Зокрема, через травми будуть відсутні Віктор Циганков («Жирона»), Руслан Маліновський («Дженоа»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Андрій Лунін («Реал»), Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко й Олександр Піхальонок (всі – «Динамо»). Тренерський штаб знайшов їм заміну, довикликавши Дмитра Різника («Шахтар»), Віталія Буяльського («Динамо»), Івана Калюжного (Олександрія) та Олександра Назаренка (Полісся). Для двох останніх ці запрошення у національну команду стали дебютними.

Цікаво, що в історії протистоянь обох команд Грузія жодного разу не перемагала: шість поєдинків завершились перемогами України, а три було зведено внічию. Остання зустріч відбулась у 2015 році – тоді «синьо-жовті» у товариському матчі під керівництвом Михайла Фоменка взяли гору з рахунком 2:1.

Перед дуеллю з грузинами підопічні Реброва у турнірній таблиці групи В1 йдуть останніми без очок. Лідирує у квартеті Грузія (6 пунктів), далі розташувались Албанія та Чехія (в обох по 3 бали).

FAVBET фаворитом протистояння вважає Україну. На нашу перемогу дають 2,33, тоді як успіх грузинів оцінюють у 3,30. Нічия котирується у 3,30. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,15, тоді як тотал менше 2,5 – 1,76.

Серед українців максимальні шанси забити мають Артем Довбик з «Роми» (3,00) та Роман Яремчук з грецького «Олімпіакоса» (3,60). В збірній Грузії роблять ставку на бомбардирські якості Хвічі Кварацхелії з італіськйого «Наполі» (3,50) та Жоржа Мікаутадзе з французького «Ліона» (3,85).

Де дивитися матч 3-го туру Ліги націй між збірними України та Грузії

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