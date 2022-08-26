Київське «Динамо» 26 серпня дізналося своїх суперників по групі в сезоні 2022/23 Ліги Європи. Кияни потрапили до групи В та зіграють з «Ренном», «Фенербахче», яке перемогли в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, та «АЕК Ларнака», який обіграв «Дніпро-1» у кваліфікації ЛЄ. Груповий етап почнеться 8 вересня та закінчиться 3 листопада.

Усі результати жеребкування:

Група А: «Арсенал» (Англія), ПСВ (Нідерланди), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Цюрих» (Швейцарія).

«Арсенал» (Англія), ПСВ (Нідерланди), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Цюрих» (Швейцарія). Група В: «Динамо» (Київ) , «Ренн» (Франція), «Фенербахче» (Туреччина), «АЕК Ларнака» (Кіпр).

, «Ренн» (Франція), «Фенербахче» (Туреччина), «АЕК Ларнака» (Кіпр). Група С: «Рома» (Італія), «Лудогорець» (Болгарія), «Бетіс» (Іспанія), ГІК (Фінляндія).

«Рома» (Італія), «Лудогорець» (Болгарія), «Бетіс» (Іспанія), ГІК (Фінляндія). Група D: «Брага» (Португалія), «Мальме» (Швеція), «Уніон Берлін» (Німеччина), «Рояль Уніон» (Бельгія).

«Брага» (Португалія), «Мальме» (Швеція), «Уніон Берлін» (Німеччина), «Рояль Уніон» (Бельгія). Група Е: «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Реал Сосьєдад» (Іспанія), «Шериф» (Молдова), «Омонія» (Кіпр).

«Манчестер Юнайтед» (Англія), «Реал Сосьєдад» (Іспанія), «Шериф» (Молдова), «Омонія» (Кіпр). Група F: «Лаціо» (Італія), «Феєнорд» (Нідерланди), «Мідтьюлланн» (Данія), «Штурм» (Австрія).

«Лаціо» (Італія), «Феєнорд» (Нідерланди), «Мідтьюлланн» (Данія), «Штурм» (Австрія). Група G: «Олімпіакос» (Греція), «Карабах» (Азербайджан), «Фрайбург» (Німеччина), «Нант» (Франція).

«Олімпіакос» (Греція), «Карабах» (Азербайджан), «Фрайбург» (Німеччина), «Нант» (Франція). Група H: «Црвена Звезда» (Сербія), «Монако» (Франція), «Ференцварош» (Угорщина), «Трабзонспор» (Туреччина).

Нагадаємо, «Динамо» розпочало шлях до єврокубків з другого кваліфікаційного раунду, перемогло турецьке «Фенербахче» та австрійський «Штурм», проте в плей-оф кваліфікації поступилося португальській «Бенфіці» із загальним рахунком 0:5 та вилетіло до Ліги Європи.

Водночас єдиним представником України в Лізі чемпіонів буде донецький «Шахтар», який з «Реалом», «РБ Лейпциг» та «Селтіком».