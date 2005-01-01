Лікарі розповіли про стан українських військових, що повернулися з полону

Найбільша проблема — післястресовий стан

Лікар військового госпіталю у Києві, куди 27 грудня надійшли на обстеження 24 українських бійця, що повернулися з полону, Сергій Прокопчук розповів про їх стан здоров'я. За його словами, стан колишніх полонених – задовільний. Найбільшою проблемою є післястресовий стан. Про це повідомило ТСН.

Як розповів лікар, наразі військові проходять повне медичне обстеження. Найчастіша проблема, яку виявляють лікарі, це невротичні стани, які виникли після перебування в полоні. Крім того, це проблеми, пов'язані зі стоматологією, що з'явилися в результаті поганого харчування. Деяким бійцям знадобиться протезування. Також проблемою поява або загострення хронічних захворювань.

Крім того, в лікарні Держуправління справами нині перебувають знаходяться 40 звільнених з полону цивільних. Їх теж обстежують, за результатами оглядів лікарі також виявили порушення.

Як писав ZAXID.NET, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між української стороною та бойовиками ОРДЛО. Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вояків відправили до військового шпиталю у Києві на обстеження та лікування, а цівільних — до клініки «Феофанія».

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.