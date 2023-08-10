Прикарпатські лікарі займаються не лише своєю справою, але й волонтерять та допомогають у боротьбі проти РФ

Двоє лікарів з Івано-Франківщини отримали престижну відзнаку серед медиків — «Орден Святого Пантелеймона». Цю нагороду вручають працівникам медицини за особливі досягнення та працю на благо людей.

Цього року орден отримали командир евакуаційної групи 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», директор Яремчанської центральної міської лікарні Олександр Соколюк та лікарка акушер-гінекологиня Івано-Франківського міського клінічного перинатального центру Світлана Вінтонюк, повідомляє Профспілка працівників охорони здоров'я Івано-Франківської області. Нагороду лікарям з різних областей вручали в середу, 9 серпня, у день Святого Пантелеймона у Києві.

Додамо, що нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована міністерством охорони здоров'я у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні.

Довідка.

Олександр Соколюк — директор КНП «Яремчанська центральна міська лікарня», капітан медичної служби з позивним «Сокіл», учасник АТО у 2015-2016 роках, у 2022-2023 роках — командир евакуаційної групи 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Отримав відзнаку у номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором» (для військових медиків).

Світлана Вінтонюк — лікарка акушер-гінекологиня КНП «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради», голова первинної профспілкової організації центру, волонтерка. Отримала відзнаку у номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором» (для цивільних медиків).