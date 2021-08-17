Злітні смуги аеропорту в Кабулі перекриті місцевими мешканцями

Уже 120 українців звернулися щодо евакуації з Афганістану, але український літак досі не зміг вилетіти через перекриття людьми злітних смуг. Про це в коментарі Hromadske заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За його словами, кількість українців, які звертаються по допомогу продовжує зростати.

«Проблеми в усьому, зокрема у тому, як безпечно доставити їх (людей — ред.) до Кабула. Друга частина – доставити безпечно людей до аеропорту: дороги перекриті, не зрозуміло ким контролюються, повсюди стрілянина. Декілька наших груп мали декілька безуспішних спроб дістатися аеропорту», – зазначив Єнін.

Він пояснює, що на летовищі є цивільний сектор під контролем «Талібану», який зайняли тисячі людей, і військовий сектор, який поки контролюється американськими військовими. Від учора, 16 серпня, афганська адміністрація закрила повітряний простір над Кабулом до подальших повідомлень.

«Виліт дозволено поки що лише військовим літакам, але ситуація постійно змінюється. В аеропорту Кабула стоїть ще один літак, який планував летіти в Україну ще учора вранці, водночас через перекриття смуги десятками тисяч людей він просто не мав змоги зрушити з місця», – сказали у міністерстві.

Наразі ж Україна працює з партнерами, збирає інформацію про громадян, надає рекомендації безпеки.

«Ми звертатимемося по допомогу до інших країн, і теж по ходу вивозитимемо іноземців», – сказав Єнін

Що взагалі відбувається в Афганістані