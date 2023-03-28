Чоловіка затримали правоохоронці у серпні минулого року

Луцький суд призначив рік ув'язнення 55-річному переселенцю з Маріуполя, який виправдовував російську агресію в Україні. Як встановили правоохоронці, Анатолій Вепринцев звинувачував Збройні сили у обстрілах українських міст, тим самим, повторюючи популярні тези російської пропаганди. Під час обшуків в його тимчасовому помешканні у Луцьку, куди він переїхав після початку повномасштабного вторгнення, знайшли російський прапор та боєприпаси. Все це суд постановив вилучити і знищити, а чоловіка відправити в тюрму.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, чоловік часто висловлювався на підтримку Росії під час розмов зі знайомими по телефону. Зокрема, 27 червня минулого року він обговорював зі знайомою російський ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці, внаслідок якого загинула 21 людина.

«Сьогодні, бачиш, в торговий центр в Кременчуг був приліт. Всі говорять на Росію [...] Але не факт, що це була Росія, знаючи бл*** цю грьобану Україну. Ти в курсі, що обстріл Маріуполя в 2015 році – це були ЗСУ?» – запитував чоловік свою знайому. Подібні наративи російської пропаганди він висловлював і у інших розмовах.

У серпні в тимчасовому помешканні чоловіка провели обшук правоохоронці. Вони вилучили незаконно придбані боєприпаси. Йдеться про 80 патронів, гранату Ф-1, а також ніж, який підпадає під холодну зброю. Чоловікові вручили підозри за одразу трьома статтями ККУ: ч.1 ст. 436-1 ККУ (виправдовування російської агресії проти України), ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю) та ч.2 ст. 263 ККУ (носіння холодної зброї без дозволу).

В березні 2023 року чоловік уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості. Суддя Вячеслав Покидюк цю угоду затвердив. Відтак Анатолію Вепринцеву призначили сумарно рік ув'язнення. Термін відбування покарання рахуватимуть від 9 серпня, з дня затримання. Відомо, що на час розслідування чоловік перебував у СІЗО.

Також суд постановив знищити знайдені у чоловіка боєприпаси та прапор Росії. За проведені експертизи зловмисник повинен заплатити 50,5 тис. грн. Вирок наразі не набрав законної сили, сторони ще можуть оскаржити його в апеляційному суді.