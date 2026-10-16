Перший магазин Pepco відкриють в Києві у жовтні

Польська мережа недорогого одягу й товарів для дому Pepco відкриє перший магазин в Україні 28 жовтня – у київському ТРЦ Respublika Park. Ще дві торгові точки запрацюють у столиці за два дні. До кінця року мережа також планує відкрити магазини в Тернополі та Чернівцях. Про це 16 жовтня повідомила Українська рада торгових центрів із посиланням на пресслужбу компанії.

Перші магазини Pepco в Києві відкриють:

28 жовтня – у ТРЦ Respublika Park;

30 жовтня – у ТРЦ Retroville;

30 жовтня – у ТРЦ Dream Yellow.

Дати відкриття магазинів у Тернополі та Чернівцях наразі не оголосили. Раніше серед майбутніх локацій називали нову чергу ТРЦ «Подоляни» та ТРЦ Bukovyna Mall відповідно.

У магазинах продаватимуть одяг для всієї родини, товари для дому, іграшки, шкільне приладдя та сезонні колекції. Перед відкриттям мережа запустила україномовний сайт pepco.ua.

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Про підготовку Pepco до виходу на український ринок ZAXID.NET писав ще у квітні 2026 року. Спочатку компанія розглядала відкриття від п’яти до десяти магазинів до кінця року. У травні зареєстрували ТОВ «Пепко Україна», а український напрям очолив колишній операційний директор мережі кінотеатрів Multiplex Арсен Старченко. У компанії зазначали, що перші відкриття стануть тестовим запуском, а подальше розширення мережі залежатиме від результатів роботи магазинів, комерційних показників і безпекової ситуації.