У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 16 серпня:

Напад на фотографа видання «Букви» у Києві здійснили двоє львів'ян, активістів «Національного корпусу». Проти них відкрили кримінальне провадження. Обговоримо, як нібито ідеологічні організації стають соціальним ліфтом для тітушок і вуличної гопоти.

Вулицями Львова їздить унікальний водій-порушник. Лише цього року його під дією наркотиків затримували 13 разів. Навіть скасування водійських прав на 40 років і штраф на майже півмільйона гривень не зупиняють рецидивіста. Дізнаємося, як йому вдається уникати ув’язнення.

Троє львівських призерів Олімпіади прибули до Львова і зустрілися з мером міста. Дізнаємося перші враження наших спортивних героїв після повернення додому.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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