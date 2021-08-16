17-річний та 20-річний львівяни вибачилися за побиття фотокореспондента видання «Букви»

Нападниками, які у Києві побили фотокореспондента сайту «Букви» Олександра Кужельного, виявилися львів'янами. Двом хлопцям, віком 17 та 20 років, вже оголошено про підозру у злочині, повідомила прес-служба поліції Києва.

На фотографа Олександра Кужельного напали вже після акції протесту, яку організував «Національний корпус» і яка відбулася у суботу, 14 серпня, біля Офісу президента в Києві. Невідомі у балаклавах вимагали від нього видалити фотографії з акції, ображали словесно, а також били по голові та по ногах.

Нападники зупинилися, коли Олександр Кужельний вже впав і до нього підійшли інші журналісти.

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький засудив дії молодиків і пообіцяв допомогти ідентифікувати нападників. Наступного дня, 15 серпня, «Букви» опублікували відеозапис, де нападники вже вибачаються перед фотографом. Як помітно на відео, поруч з нападниками присутній і Андрій Білецький.

«Я щиро вибачаюся за те. Якщо зможеш, то вибачиш, якщо ні – твоє право. Спровокували конфлікт люди, яких я не знаю. Я просто повівся на цю інформацію. Була інформація, що він (Олексаедр Кужельний) зливає активістів і націоналістів. На акції робить фотографії і зливає. Спочатку я не знав, що це журналіст, а потім він показав посвідчення і я вже знав», – сказав один з нападників. Своїх імен юнаки не назвали.

Незважаючи на вибачення, юнаків таки притягнуть до кримінальної відповідальності. За побиття і приниження працівника ЗМІ львів'янам загрожує до п’яти років ув’язнення. До слова, поліцейські встановлюють особи й інших людей причетних до нападу на Кужельного.

Нагадаємо, що суботу, 14 серпня, представники партії «Національний корпус» провели в Києві акцію протесту під назвою «Зупинимо капітуляцію». Вона завершилася сутичками, що розпочалися після того, як поліцейські не пропустили активістів до Офісу президента. В результаті постраждали семеро поліцейських та ще кілька нацгвардійців.