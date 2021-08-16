Під час сутичок між учасниками організованої «Нацкорпусом» акції протесту та поліцейськими біля Офісу президента 14 серпня постраждав відеооператор ТСН Антон Філліп. Як повідомляє ТСН, він отримав забої та струс мозку.

Філліп потрапив в епіцентр подій, коли знімав сюжет для вечірнього випуску новин. З його слів, в один момент газ потрапив на його обличчя а сам він отримав удар ззаду по голові та впав на спину. Як повідомляє ТСН, поліція витягала оператора із натовпу через спеціальний кордон.

Антон Філліп – ветеран війни на Донбасі, пішов туди добровольцем та в одному із боїм отримав контузію, розповідають в ТСН. Самий телеканал «1+1» закликав поліцейських розслідувати напад на їхнього відеооператора та притягнути причетним до відповідальності.

Нагадаємо, що також після акції «Нацкорпусу» біля Офісу президента в Києві невідомі напали на фотокореспондента сайту «Букви» Олександра Кужельного, вимагаючи видалити фотографії сутичок. Нападників на журналіста знайшли, свою причетність до організації вони заперечили та вибачилися перед Кужельним. Однак попри вибачення їм загрожує до п’яти років за ґратами, їм вже оголосили про підозру.

В суботу, 14 серпня, представники партії «Національний корпус» провели в Києві акцію протесту під назвою «Зупинимо капітуляцію». Вона завершилася сутичками, що розпочалися після того, як поліцейські не пропустили активістів до Офісу президента. В результаті постраждали семеро поліцейських та ще кілька нацгвардійців.

В анонсі партії «Національного корпусу» йшлося, акція була спрямована проти «імплементації формули Штаймайєра в українське законодавство та відновлення подачі води до окупованого Криму». Крім того, представники цієї організації також звинуватили владу в репресіях – нещодавно СБУ затримала сімох членів «Нацкорпусу» за підозрою у рекеті харківських підприємців.