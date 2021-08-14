Представники «Нацкорпусу» почали кидати в правоохоронців димові шашки та шини після того, як їх не пропустити до Офісу президента

Представники партії «Національний корпус» в суботу, 14 серпня, проводять в Києві акцію протесту під назвою «Зупинимо капітуляцію». Сутички розпочалися після того, як поліцейські не пропустили націоналістів до Офісу президента.

Як передає «Громадське», участь в акції протесту взяли близько тисячі представників правих сил – окрім «Нацкорпусу» там також були присутні і представники «С14» та «Традиції і Порядку».

На місці події також перебувало близько тисячі співробітників поліції, зокрема і голова Нацполіції Ігор Клименко. Самі сутички розпочалися, коли націоналісти підійшли до Офісу президента, однак поліцейські почали перевіряти їх та не пропускати далі.

Під Офісом президента сутички. Поліція не пропустила представників націоналістичних сил до ОП, після цього активісти почали прориватися, кидати димові шашки, шини та фаєри. На місці працює наша журналістка pic.twitter.com/BwaJIRgRCx — hromadske (@HromadskeUA) August 14, 2021

Намагаючись прорватися далі, протестувальники почали кидати в кордон правоохоронців димові шашки та шини. В результаті сутичок постраждали семеро поліцейських, написав у Facebook Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко – вони отримали опіки очей, ще кілька нацгвардійців отримали травми.

«Учасники акцій протесту на Банковій не підкорилися законній вимозі поліції пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували сутички із силами правопорядку, використовуючи сльозогінний газ, шини та інші предмети», – зазначив він.

При цьому в МВС запевнили, що кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, буде вільно пропущений на площу перед Офісом президента.

фото Hromadske, «Букви», 24 канал, «Наразі.Медіа»

З його слів, ситуація наразі спокійна. Кореспондентка «Суспільного», цитуючи учасників акції, розповіла, що після сутичок протестувальники вирушили на вулицю Грушевського, оскільки там мешкає президент Володимир Зеленський.

Як йшлося в раніше оприлюдненому анонсі партії «Національного корпусу», акція була спрямована проти «імплементації формули Штаймайєра в українське законодавство та відновлення подачі води до окупованого Криму». Крім того, представники цієї організації також звинуватили владу в репресіях – нещодавно СБУ затримала сімох членів «Нацкорпусу» за підозрою у рекеті харківських підприємців.