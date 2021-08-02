У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 2 серпня:

На Львів налетів уже третій потужний буревій від початку літа. Не обійшлося без важких наслідків. Внаслідок падіння дерева загинули двоє людей. Дізнаємось важливі обставини трагедії.

За останній тиждень у Львові звільнили керівників трьох комунальних підприємств, які відповідають за громадський транспорт, ремонт вулиць та поводження з відходами. З’ясуємо причини кадрових змін у Ратуші.

Колись впливового політика, екс-голову Львівської обласної ради Ореста Фурдичка засудили до восьми років ув’язнення за вимагання хабара. Однак інші гучні антикорупційні справи загальмували. Зокрема, прокурорів САП уже просять закрити кримінальне провадження проти Ярослава Дубневича.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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