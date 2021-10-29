«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 29 жовтня
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До теми
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Садовий пояснив, як житиме Львів у червоній зоні.
Серед найважливішого – невакциновані не зможуть відвідувати кафе, перукарні і ТРЦ ZAXID.NET
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«Це буде дуже схоже до весни 2020-го».
Заступник мера Львова Андрій Москаленко про новий локдаун ZAXID.NET
- МОЗ оприлюднило перелік протипоказань до вакцинації від Covid-19 ZAXID.NET
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 29 жовтня:
- Уже завтра у Львові починають діяти обмеження «червоної» зони. Чи готові львів’яни до запровадження локдауну і як довго триватиме жорсткий карантин у місті? Запитаємо у першого заступника мера Львова Андрія Москаленка.
- Суд заборонив зятеві Богдана Дубневича продавати ділянку, де мають збудувати нову львівську вулицю Вернадського. Дізнаємось, як розвивається земельний конфлікт між Дубневичами і громадою Львова.
- Козицький, Козловський і Палиця нарощують присутність у медійному просторі Львівщини. Їхні телеканали отримали ліцензії на цифрове мовлення на території нашого регіону. З’ясуємо, для чого місцеві багатії інвестують гроші в телебачення.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
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До теми
Садовий пояснив, як житиме Львів у червоній зоні.
Серед найважливішого – невакциновані не зможуть відвідувати кафе, перукарні і ТРЦ ZAXID.NET
Серед найважливішого – невакциновані не зможуть відвідувати кафе, перукарні і ТРЦ ZAXID.NET
«Це буде дуже схоже до весни 2020-го».
Заступник мера Львова Андрій Москаленко про новий локдаун ZAXID.NET
Заступник мера Львова Андрій Москаленко про новий локдаун ZAXID.NET
ZAXID.NET