На вул. Міхновських, 39 квартиру площею 48,6 кв м розбудували в будинок на 113,5 м²

Львівська міська інспекція Держарбудконтролю виявила самочинні будівельні роботи на вул. Братів Міхновських, 39, де квартиру №1 розбудували, збільшивши її площу майже у 2,5 рази. З цього приводу ДАБК скерувала лист до обласної прокуратури та готує звернення до профільного міністерства.

Як повідомили у середу, 17 вересня, у департаменті містобудування ЛМР, ще у 2018 році за адресою на вул. Міхновських, 39 була квартира №1 загальною площею 48,6 м2. Про це свідчать відповідні документи, зокрема, техпаспорт. Та згодом власники зробили перепланування, запросивши ТОВ «Оптимум Тех» зробити огляд нерухомого майна. У результаті площа квартири в документах збільшилася до 113,5 м2. Як видно з оприлюднених департаментом фото, квартиру розбудували фактично до масштабів двоповерхового будинку.

«У папери до житлової площі додають сходову клітку, підвальні приміщення і перетворене на мансарду горище. Відтак усе це діло у лютому 2024 році реєструє реєстратор Солонківської сільської ради. А вже менш як за місяць, у березні того ж 2024 року, квартиру продають і переоформляють на іншого власника», – йдеться в повідомленні департаменту. За даними ZAXID.NET, новою власницею стала львівська підприємиця Оксана Скобало. За інформацією YouControl, основний вид її діяльності – надання послуг перукарнями та салонами краси.

Cамобуд на вул. Братів Міхновських, 39 у Львові (фото ЛМР)

У мерії наголошують, що жодна з норм чинного законодавства не передбачає, що повідомлення про результати огляду об’єкта нерухомого майна може бути підставою для реєстрації змін до відомостей про об’єкт нерухомого майна в держреєстрі.

З новою власницею влітку цього року самочинні будівельні роботи продовжилися.

«Справді, наприкінці серпня власники квартири подали через електронний кабінет ЄДЕССБ повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Та оскільки мова не про перепланування квартири, а фактично – про будівництво нового об’єкта, на який ще й неправомірно зареєстровано право власності, міська інспекція ДАБК у реєстрації такого повідомлення відмовляє»,– додали в департаменті.

Через самочинне будівництво Інспекція ДАБК скерувала лист до обласної прокуратури, а також, відповідно до процедури, готує звернення до профільного міністерства по дозвіл провести перевірку на об’єкті.