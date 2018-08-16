Львівська мерія оголосила конкурс для автобусних перевізників

Всі маршрути розподілені на 14 лотів по 3-5 маршрутів у кожному

Управління транспорту Львівської міськради оголосило конкурс із визначення перевізників на 54 автобусних маршрутах. Відповідне оголошення у четвер, 16 серпня, опубліковане в газеті «Львівська пошта».

Згідно з умовами конкурсу, всі маршрути розділені на 14 лотів по 3-5 маршрутів в лоті. Передбачається, що всі автобуси після конкурсу працюватимуть у «звичайному» режимі, тоді як досі вони працювали в режимі «маршрутне таксі». Зазначимо, що згідно із законом про автотранспорт, «звичайний» режим руху автобусів передбачає, що автобуси мають їздити за графіком і зупинятися лише на офіційно затверджених зупинках. Натоміть режим «маршрутне таксі», у якому львівські автобуси працюють досі, дозволяє посадку і висадку пасажирів на вимогу, тобто не на зупинках, а також має лише графіки відправлення автобусів з кінцевих зупинок.

Також передбачена заміна автобусів середньої місткості на великі на маршрутах №18 (вул. Суботівська – вул. Тракт Глинянський), №19 (вул. Атонича – вул. Миколайчука), №40 (King Cross Leopolis – Винники).

Подати документи для участі в конкурсі перевізники мають протягом місяця. Після цього конкурсний комітет обиратиме переможця за кожним з лотів.

«Збираємо пропозиції від перевізників до 14 вересня, і до 3 жовтня плануємо визначити переможців. Після цього буде ще 10 днів на оскарження результатів. Тому, приблизно на 10-15 жовтня мали б вийти на підписання договорів. Від конкурсу ми чекаємо покращення якості перевезення. Тому в умовах договору будуть передбачені штрафні санкції за невиконання рейсів, за неприбраний і непомитий автобус, тобто за санітарний стан машини, і за порушення правил дорожнього руху. Також умовами конкурсу буде передбачено обов’язкове оновлення рухомого складу автомобільного парку до 35% до кінця 2019 року. І від 50% з 1 січня 2020 року», – розповів Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.

Нагадаємо, постійні договори з більшістю перевізників завершились ще наприкінці 2016 року. З того часу ЛМР не могла провести конкурс через низку судових позовів, а з перевізниками неодноразово укладали тимчасові договори. У грудні 2017 року суд скасував заборону, однак конкурс знову не оголошували через ухвалені Кабміном зміни до правил проведення конкурсу.

Якщо минулого року на конкурс мерія виставляла 46 маршрутів, то цьогоріч їх буде вже 54, оскільки поки тривали суди, завершились договори з перевізниками на ще кілька маршрутів.

Зараз у місті працюють комунальне АТП-1 та чотири приватні перевізники: АТП-14630, «Міра і К», «Фіакр-Львів», «Успіх БМ».