Львівська облрада виграла в міськради Верховний Суд

Верховний Суд остаточно повернув у власність Львівської обласної ради дев’ять приміщень колишніх медзакладів, які Львівська міська рада намагалась повернути в комунальну власність міста. Про це 17 липня повідомив в. о. голови ЛОР Юрій Холод.

Ідеться про дев’ять лікарняних приміщень, розташованих у Львові, які ще у 2008 році місто передало у спільну власність громад області, зокрема:

будівля їдальні на вул. Йосафата Коциловського, 15а;

стаціонар психоневрологічного диспансеру на вул. Ольги Басараб, 2;

Львівський міський психоневрологічний диспансер на вул. Йосафата Коциловського, 30;

будівля диспансеру на вул. Йосафата Коциловського, 32;

сховище запасу води на вул. Теофіла Комаринця, 2а;

корпус №1 КЗ ЛОР «Будинок дитини №2 з пораженням центральної нервової системи і порушенням психіки» на вул. Володимира Антоновича, 117;

корпус №2 КЗ ЛОР «Будинок дитини №2 з пораженням центральної нервової системи і порушенням психіки» на вул. Житомирській, 8а;

корпус №3 КЗ ЛОР «Будинок дитини №2 з пораженням центральної нервової системи і порушенням психіки» на вул. Гіпсовій 40б;

корпус КЗ ЛОР «Дитячий туберкульозний санаторій» на вул. Володимира Антоновича 80.

Ще у 2008 році на виконання постанови уряду згадані медичні заклади Львова перейшли в підпорядкування області, водночас рішення про передачу об’єктів нерухомості не ухвалювалися, тому облрада незаконно набула право власності на спірне майно, а міська рада звернулася в суд.

Судова тяганина щодо цих приміщень між Львівською міськрадою та облрадою тривала близько шести років. ЛМР вимагала визнати визнання недійсним рішення ЛОР від 2008 року про оформлення права спільної власності на приміщення медзакладів (в одній справі щодо чотирьох спірних об’єктів та в іншій – щодо решти майна).

Справу кілька разів відправляли на повторний розгляд. У жовтні 2023 року Господарський суд Києва в задоволенні позову міськради відмовив, утім ЛМР оскаржила це рішення в Північному апеляційному господарському суді. Однак Верховний Суд цю постанову скасував і визнав право власності на ці приміщення за Львівською облрадою.