В обмін на ляльковий театр Львівська облрада має передати додаткові приміщення театру Леся Курбаса

Львівська міська рада погодилась прийняти в комунальну власність будівлю Львівського академічного обласного театру ляльок. Натомість мерія очікує, що обласна рада передасть низку приміщень театру Леся Курбаса та будівлю на території старого трамвайного депо на вул. Вітовського.

У 2024 році Львівська обласна рада заявила про готовність передати в комунальну власність Львівської міської ради будівлі лялькового театру на пл. Данила Галицького, 1. Натомість обласна рада обіцяла передати Львівському академічному молодіжному театру імені Леся Курбаса додаткові приміщення на третьому, четвертому і п’ятому поверхах на вул. Курбаса, 3.

Саме приміщення лялькового театру перебуває в комунальній власності, а обласна рада, в підпорядкування якого перебуває театр, його орендує. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, ухвала про згоду на прийняття театру у власність міста – це акт доброї волі зі сторони міської ради. Тепер влада міста очікує, що ЛОР вирішить питання щодо приміщень для театру Леся Курбаса, а також вивільнить обласне приміщення на вул. Вітовського для обслуговування потреб залізничного транспорту.

Голова бюджетної комісії і депутатка від «Варти» Наталія Шелестак додала, що умовою для прийняття в комунальну власність театру ляльок має стати меморандум, підписаний між ЛМР і ЛОР, про співпрацю в галузі культури, освіти і медицини.

Будівлю театру ляльок на пл. Данила Галицького, 1 збудували у 1913-1919 роках як Палату ремісників. Автором проєкту є польський архітектор Ян Протшке. Ляльковий театр у цій будівлі запрацював у 1947 році. З 2017 року директоркою та художньою керівницею театру є Уляна Мороз.