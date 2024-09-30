Червоним кольором позначене місцерозташування профілакторію на вул. Братів Тимошенків, 4

Західний апеляційний господарський суд зобов’язав ТзОВ «Ольвія» повернути в комунальну власність будинок на вул. Братів Тимошенків, 4, який незаконно приватизували і кілька разів перепродавали. Цю будівлю після завершення судових процесів передадуть ТОВ «Лем стейшн» для реалізації креативного простору на місці старого трамвайного депо.

Йдеться про будинок площею 481 м2, в якому з 1962 року розміщувався санаторій-профілакторій ЛКП «Львівелектротранс». До 2013 року будівля перебувала в комунальній власності, після чого приватна компанія «Фрей-СЛВВ» приватизувала його на підставі договору купівлі-продажу за 2003 рік. Зокрема, компанія придбала його в ЗАТ «Південенергомонтаж», однак цей договір не був завірений у нотаріуса й не був зареєстрований в БТІ. Крім цього, підприємство «Південенергомонтаж» узагалі не мало права продавати цю будівлю, адже вона належала ЛМР.

У 2013 році компанія «Фрей-СЛВВ» перепродала будівлю профілакторію ТзОВ «Ольвія», після чого компанія зареєструвала на майно право власності. Компанія вказала місцем реєстрації ділянку площею 0,91 га на вул. Братів Тимошенків, 4, однак у земельному кадастрі такої ділянки немає, тому, Львівська міська рада звернулася в суд із вимогою повернути будівлю в комунальну власність.

У суді представники «Ольвії» стверджували, що приватизований ними будинок на вул. Братів Тимошенків, 4 має більшу площу, ніж зареєстроване міською радою майно, а міська рада не має доказів, що це одна і та ж будівля.

У березні 2024 року Господарський суд позов Львівської міськради не задовольнив. На це рішення міська рада подала апеляцію. Західний апеляційний господарський суд зауважив, що ТзОВ «Ольвія» зареєструвало майно за неіснуючим кадастровим номером ділянки, а також підтвердив, що майно вибуло з комунальної власності без згоди міської ради.

Враховуючи обставини справи, суддя Західного апеляційного господарського суду Максим Желік скасував рішення Господарського суду та задовольнив позов ЛМР. Суд зобов’язав витребувати в ТзОВ «Ольвія» у власність Львівської міськради будинок №4 на вул. Братів Тимошенків. Цю постанову можна оскаржити в касації.

ТзОВ «Ольвія» зареєстроване у 1995 році в селі Острожець Мостицького району. Власником компанії є львів’янин Петро Дідулка.

Додамо, що за умовами інвестиційного договору, за яким територію старого трамвайного депо на вул. Вітовського перетворять на креативний простір Lem Stantion, ТОВ «Лем стейшн» отримало приміщення старого трамвайного депо в оренду на 50 років, а також будівлю профілакторію на вул. Братів Тимошенків після закінчення судових процесів.