Комунальний заклад «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи», який діяв на вул. Бой-Желенського у Львові, припинив своє існування

Львівська облрада на засіданні у четвер, 19 грудня, проголосувала за припинення комунального закладу «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» (МСЕК). Рішення підтримали 52 депутати.

За рішенням депутатів, комунальний заклад «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» повністю ліквідовано, працівників звільнено, а документи буде передано до архіву.

Керівниця департаменту охорони здоров’я ЛОВА Наталія Літвінська нагадала, що на Львівщині вже визначили перелік із 13 лікарень, де діятимуть експертні групи замість ліквідованих МСЕК. Вже створено 116 експерних команд, у яких працюватиме понад 400 лікарів.

Наталія Літвінська також запевнила, що така реформа не створить ажіотажу та додаткових труднощів для мешканців, нові комісії працюватимуть в новій електронній ситемі та за екстериторіальним принципом. Лікарі, які залучені до нових експертих комісій, вже проходять відповідні навчання. Їхню роботу контролюватимуть моніторингові групи за участі правоохоронців та громадськості.

«МСЕК припиняють розгляд справ з 25 грудня, але прийматимуть документи до 31 грудня. З 1 січня має запрацювати нова система», – зауважила керівниця департаменту.

Депутати проголосували також за те, щоб їх долучили до моніторингових груп, які контролюватимуть роботу нових експертних комісій з призначення груп інвалідності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня «Про протидію корупційним правопорушенням», яке передбачає ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Рішення про ліквідацію МСЕК ухвалене на тлі викриття масштабних корупційних схем у низці обласних медико-соціальних експертних комісій.

Відповідно до постанови уряду, з 1 січня 2025 року замість МСЕК діятимуть експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКО ПФО), які працюватимуть на базі багатопрофільних лікарень.

Варто зауважити, що на Львівщині ДБР повідомило про підозру в декларуванні недостовірної інформації заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії Руслані Іваночко. У жовтні слідчі проводити в неї обшуки в справі про незаконне присвоєння груп інвалідності за хабарі.