Найбільше грошей отримають обласні лікарні

У 2025 році в межах обласної програми пріоритетних інфраструктурних проєктів на 100 млн грн профінансують 16 закладів. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Ідеться про проєкти з модернізації закладів охорони здоров’я, зокрема ті, де проходять реабілітацію військові, й ті, де надають високоспеціалізовану допомогу важкохворим пацієнтам. Також ідеться про проєкти для підтримки переселенців та модернізацію закладів освіти.

На першу групу, де 11 проєктів, за словами тимчасової виконувачки обов’язків директора департаменту економічної політики ЛОВА Галини Широчук, виділять 77,3 млн грн. В другій – один проєкт, що отримає 7,1 млн грн. Ще 15,6 млн грн витратять на чотири проєкти, що стосуються безпечного навчання в закладах освіти.

Фінансування отримають такі заклади:

49,7 млн грн – Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи (капітальний ремонт приміщень операційного та інсультного відділень, проєктні роботи на ремонт відділень кістково-гнійної хірургії, офтальмології, реанімації);

– Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи (капітальний ремонт приміщень операційного та інсультного відділень, проєктні роботи на ремонт відділень кістково-гнійної хірургії, офтальмології, реанімації); 24,9 млн грн – Клінічний центр дитячої медицини (завершення ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії, розробка проєкту на ремонт Клініки дитячої нейрохірургії зі створенням нейроонкологічного лікувального простору);

– Клінічний центр дитячої медицини (завершення ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії, розробка проєкту на ремонт Клініки дитячої нейрохірургії зі створенням нейроонкологічного лікувального простору); 760 тис. грн – Львівська обласна клінічна лікарня (на розробку проєкту з влаштування кабінету МРТ);

– Львівська обласна клінічна лікарня (на розробку проєкту з влаштування кабінету МРТ); 950 тис. грн – Університетська лікарня філія ЛНМУ імені Данила Галицького (на реконструкцію зовнішніх електромереж);

– Університетська лікарня філія ЛНМУ імені Данила Галицького (на реконструкцію зовнішніх електромереж); 1 млн грн – Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня (на II чергу ремонтно-реставраційних робіт головного корпусу);

– Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня (на II чергу ремонтно-реставраційних робіт головного корпусу); 7,1 млн грн – Грушківський психоневрологічний інтернат (на завершення реконструкції житлових корпусів);

– Грушківський психоневрологічний інтернат (на завершення реконструкції житлових корпусів); 5 млн грн – Львівський ліцей імені Героїв Крут (на будівництво укриття);

– Львівський ліцей імені Героїв Крут (на будівництво укриття); 1 млн грн – Вище професійне училище №19 в Дрогобичі (на ремонт системи опалення);

– Вище професійне училище №19 в Дрогобичі (на ремонт системи опалення); 9,5 млн грн – школа в селі Либохора (дофінансування виконаних торік робіт).

Додамо, що на проєкт реставрації головного корпусу Львівської обласної психіатричної лікарні загалом передбачено 200 млн грн з державного бюджету.