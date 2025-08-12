Йдеться про ділянку на вул. Львівській, 12 в Брюховичах

Реєстраторка Оброшинської сільської ради Олена Працювита незаконно поновила оренду комунальної земельної ділянки в Брюховичах. Міська рада подала скаргу в міністерство юстиції, аби скасувати рішення реєстраторки. Ділянка перебуває в оренді фірми, що належить сім’ї адвоката судді-засівальника Зварича.

Йдеться про земельну ділянку площею понад 0,5 га на вул. Львівській, 12 в Брюховичах, яка перебуває в комунальній власності Львівської міської ради. До грудня 2024 року ця ділянка перебуває в оренді ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма “Горобина”», і на ній розташоване однойменне кафе. Міська рада не ухвалювала додаткові рішення щодо продовження термінів оренди цієї землі.

Однак у грудні 2024 року реєстраторка Олена Працювата незаконно внесла до Державного реєстру речових прав запис про поновлення оренди до 18 вересня 2031 року. Через це Львівська міська рада звернулась зі скаргою до Мін’юсту.

У скарзі Львівська міська рада вимагає анулювати рішення державної реєстраторки та застосувати до неї санкції – заблокувати чи анулювати їй доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно. Паралельно мерія скерувала матеріали скарги до правоохоронних органів.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Брюховицька селищна рада змінила призначення ділянки на вул. Львівській, 12 з території для розміщення кафе на багатоквартирну житлову забудову. Міська рада намагається оскаржити це рішення в суді.

Згідно з аналітичною системою YouControl, ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма "Горобина"» працює з 2000 року й спеціалізується на будівництві. Власницею компанії є Людмила Косенко. Разом із донькою Алєксандрою вони володіють ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"», яке на місці підземних переходів у Львові розбудувало два незаконні МАФи. Її чоловік Володимир Косенко – адвокат екссудді-посівальника Ігоря Зварича.

У 2019 році компанія сім'ї Косенків фірма «Чайка «А» (нині ТзОВ «Інтерміськбуд») фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. ZAXID.NET розповідав, що тоді для будівництва компанія Косенків незаконно змінила цільове призначення земельної ділянки з оздоровчої зони у житлову.

Додамо, що у сім’я Косенків володіє одним із колишніх корпусів заводу «Кінескоп». Його бізнесмени перебудовують під офісні центри.