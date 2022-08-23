Лікарі врятували жінці життя. Тепер борються за її ліву ногу

У львівській лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги) продовжує лікування 40-річна жінка, яку засипало землею у п'ятиметровій вирві, що утворилася від вибуху російської ракети у Бахмуті. Вона отримала численні важкі мінно-вибухові поранення. На щастя, лікарям вдалося врятували жінці життя. Тепер вони виборюють для неї змогу ходити.

Того дня 40-річна Оксана з чоловіком поверталися від подруги, повідомили в лікарні. Останнє, що пам’ятає: дзвін у вухах, різкий біль в руці та важкість землі, якою її засипало. З останніх сил жінка покликала чоловіка, якого відкинуло вибуховою хвилею. І він її почув.

Оксану доправили до лікарні Дніпра. Одинадцять днів вона провела в реанімації. Коли її стан дещо стабілізувався, її евакуаційним потягом доправили до Львава, в лікарню св. Пантелеймона, де вона продовжує лікування.

«У жінки були мінно-вибухові ушкодження: поранення правої легені, печінки, обширні рани лівого плеча, відкриті переломи кісток правого передпліччя з дефектом м’яких тканин, відкриті переломи обох гомілок з обширними ранами, дефектами м’яких тканин і кісток», – повідомив ортопед-травматолог Центру травми Олег Іванів.

На лікуванні у львівській лікарні жінка перебуває з 16 липня. Нині її стан суттєво поліпшився. За словами ортопеда-травматолога, вже загоїлися рани на передній черевній стінці, грудній клітці, правому передпліччі. Значно зменшилися рани лівого плеча, правої гомілки, очистилися рани лівої гомілки. Наразі лікарі роблять усе від них залежне, аби врятувати розтрощену ліву ногу від ампутації. Щодо подальшого лікування і порятунку ноги львівські ортопеди будуть консультуватися з колегами зі США і Великої Британії.

З пацієнткою також працює команда реабілітологів та психотерапевтів.