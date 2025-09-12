Уже за місяць дівчинці підключать зовнішню частину імпланта і вона вперше почує звуки

Отоларингологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували однорічну дівчинку з Рівненщини з двобічною сенсоневральною втратою слуху. Уже за місяць дитині підключать зовнішню частину імпланта і вона почує перші у житті звуки. Це вже 15 успішна кохлеарна імплантація, яку провели у Львові і яка подарувала дітям радість чути звуки і навколишній світ.

Наймолодшою пацієнткою Клініки дитячої оториноларингології Центру є Олександра, котрій всього 1 рік і 2 місяці. Вона з Рівненщини. Коли донечці виповнилося три місяці, батьки помітили, що вона не реагує на звуки. Сімейний лікар скерувала дитину до сурдолога, який і встановив діагноз: двобічна сенсоневральна втрата слуху, кажуть у Центрі.

Про те, що львівські отоларингологи повертають дітям радість чути звуки, рідні дівчинки дізналися із соцмереж. Тож по допомогу також поїхали до Львова.

Після обстежень, маленьку пацієнтку підготували до операції. До операційної бригади увійшли отоларинголог, керівник клініки Федір Юрочко, анестезіолог Марʼяна Прокопчук та операційна медсестра Надія Гуняк.

Операція пройшла успішно .Уже за місяць дівчинці підключать зовнішню частину імпланта і вона вперше у житті почує звуки, голос мами і батька.

Це вже 15 успішна кохлеарна імплантація на рахунку львівських отоларингологів. Перші операції в «Охматдиті» почали проводити у 2022 році. Спершу повертати дітям слух львівським спеціалістам допомагали закордонні спеціалісти. До Львова не раз приїжджали відомі ЛОРи із Польщі та Бельгії: відомий у світі отохірург професор Анджей Жаровський – керівник Клініки оториноларингології в Антверпені (Бельгія), професор Юзеф Мєжвінський – керівник Клініки дитячої оториноларингології в Бидгощі (Польща) та професор Марцін Шиманський із Клініки оториноларингології в Любліні (Польща). Цього року львівські спеціалісти почали успішно проводити кохлеарні імплантації самостійно.

Імпланти для таких операцій, як уточнив ZAXID.NET Федір Юрочко, закуповують за державні кошти.