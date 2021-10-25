Власниця львівської кондитерської, яку перевіряв поліцейський без ковід-сертифікату, звернулася зі скаргою в поліцію

У Львові поліцейський, який перевіряв дотримання карантину та наявність ковід-сертифікатів у кафе та ресторанах, сам не мав при собі документу про вакцинацію. Такий випадок трапився у суботу, 23 жовтня, на Сихові. З цього приводу львівська підприємиця та власниця кондитерської «Крем & Джем» Ольга Тесляк звернулася зі скаргою до поліції.

Ольга Тесляк на своїй сторінці у Facebook розповіла, що під час перевірки її кондитерської на Сихові 23 жовтня поліцейський, який вимагав у працівників показувати ковід-сертифікати, сам не мав при собі сертифікату про вакцинацію ані у паперовому варіанті, ані завантаженого у додатку «Дія».

Підприємиця розповіла ZAXID.NET, в цей день, коли в кондитерську навідалися перевіряючі, вона була там особисто присутня. Під час перевірки виявилося, що бариста, яка працювала у той момент, справді мала протермінований ПЛР-тест, тому довелося викликати на роботу іншу працівницю. Водночас, і сам поліцейський – працівник Сихівського відлілу поліції, капітан поліції, який проводив перевірку, не мав документу про вакцинацію. Через суперечку представникам моніторингової групи так і не вдалося скласти протокол про порушення у цьому кафе.

«Я почала питати про їхні документи. Вони мені показали посвідчення. Коли я попросила показати ковід-сертифікати, працівниця Держпродспоживслужби показала роздрукований документ. Поліцейський каже: «Я вакцинований, але я не маю документа. «Дію» не зміг завантажити, а паперового документа не маю. Ходіть зі мною до мого сімейного лікаря». Я кажу: «Ви що насміхаєтеся з мене? Самі без документів, але прийшли до мене їх перевіряти», – розповіла Ольга Тесляк.

Підприємиця одразу зателефонувала на лінію 102, надала дані працівника поліції, який прийшов з перевіркою, не маючи власного ковід-сертифікату. В поліції скаргу зареєстрували, підприємиця очікує офіційної відповіді.

У понеділок, 25 жовтня, в прес-службі поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що поліцейські вже провели перевірку за зверненням підприємиці Ольги Тесляк. З'ясувалося, що поліцейський, на якого вона поскаржилася, – вакцинований. А документ про вакцинацію на прохання власниці кафе він не зміг показати, бо в цей момент у нього «заглючив» додаток «Дія». До слова, два дні тому керівник поліції Львівщини Олександр Шляховський розповів в інтерв’ю ZAXID.NET про вакцинацію 87% поліцейських області.

Нагадаємо, з 18 жовтня у місті дію посилені карантинні обмеження – дозволено працювати закладам харчування, де всі працівники вакциновані або ж мають негативний ПЛР-тест. Відвідувачі ж повинні бути у масках та сидіти не більше як по четверо за одним столом. Дотримання карантину перевіряють спільні моніторингові групи чиновників райадміністрацій, Держпродспоживслужби, поліцейських та муніципалів. Відповідно до затвердженого МОЗ від 7 жовтня переліку, для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів потрібна обов'язкова вакцинація.