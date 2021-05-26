ЖК Avalon Prime будують у районі вул. Кастелівка - Сахарова

Львівський окружний адміністративний суд скасував припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва ЖК Avalon Prime, який зводять на вул. Кастелівці − вул. Сахарова, поблизу Парку культури імені Богдана Хмельницького.

Як пишуть «Наші Гроші. Львів», припис про зупинення будівництва ЖК Avalon Prime Міністерство культури винесло наприкінці січня цього року. Після цього будівництво майже три місяці було заморожене, оскільки в лютому Львівський окружний адмінсуд став на сторону Мінкульту і відмовився зупинити припис про заборону будівництва житлового комплексу.

У рішенні суду від 21 травня вказано, що у Львові фактично відсутні межі історичного ареалу. Суддя Наталія Грень зазначила, на момент винесення припису Міністерство культури не було підстав вважати, що будівництво ведуть в історичній частині міста. Ані історико-архітектурний опорний план, ані межі історичного ареалу Мінкультом не затверджені. Тому, на думку судді, рішення виконкому Львівської міськради від 2005 року про затвердження меж історичного ареалу не можна вважати належним. Крім цього, межі буферної зони об’єктів ЮНЕСКО та режим їх використання фактично не встановлені. Їх також має затвердити Міністерство культури.

Зазначимо, що через відсутність у Львові затвердженого історико-архітектурного опорного плану, суди по-різному трактують приписи Міністерства культури про зупинення будівництва.

ЖК на Кастелівці будує ТОВ «Еліт дім», що 19 червня 2019 року отримало відповідні містобудівні умови та обмеження. Фірма належить до групи компаній ТОВ «Авалон Інкомпані» Алли Шамової. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, висота будинку становитиме 26 м. Продаж квартир у ЖК ще не стартував.