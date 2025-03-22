Школу в Славську ремонтували не так давно. Так вона виглядала у 2022 році

У лютому відділ освіти Славської селищної ради підписав договір на капітальний ремонт місцевої школи з ТОВ «Салон «АБД». Ціна договору – 40 млн грн. Договір і кошторис на роботи оприлюднені на сторінці тендеру в системі електронних закупівель Prozorro.

ZAXID.NET проаналізував ціни на деякі позиції в кошторисі і виявив завищення цін подекуди у 2-3 рази. Додамо, що ціна договору – тверда, отже, її зменшення не передбачено.

Що з цінами в договорі Славської селищної ради

У школі в Славську приміщення планують відремонтувати капітально – від фундаменту до перекриття даху. В ціні договору майже 4 млн грн закладено на зарплати робітників. При цьому заробіток фірми «Салон «АБД» («Архітектура. Будівництво. Дизайн») у документі прописаний на рівні 317 тис. грн.

А от ціни на багато позицій виглядають завищеними. Наприклад, ціни на різну арматуру вказані в діапазоні 38-47 тис. грн за тонну, водночас середня ціна на арматуру у Львові в січні 2025 року становила 34 тис. грн за тонну, про що свідчать зведені дані цін на будівельні матеріали.

Вікна у школі замінять за ціною 6 тис. грн за м2, тоді як роздрібна ціна на металопластикові вікна у Львові становить в середньому 3-3,5 тис. грн за м2.

Пиломатеріали – бруски – підрядник купувати за ціною понад 13 тис. грн за кубометр, тоді як середня ціна у Львові – 8-10 тис. Цікаво, що ці бруски, згідно з кошторисом, купуватимуть в радіусі 80 км від школи. Тобто ще витратять гроші на доставку, хоча лісопильні підприємства працюють і в радіусі кількох кілометрів від Славська.

У 2-3 в кошторисі завищені ціни на поліпропіленові труби різного діаметру. Наприклад, ціни на труби меншого діаметру в документі коливаються від 375 грн до 1,3 тис. грн, водночас у Львові вроздріб якісні поліпропіленові труби такого ж діаметру коштують від 170 до 300 грн. Труби більшого діаметру в кошторисі прописані по 6,5 тис. грн, в магазинах Львова труби найбільшого діаметру коштують в середньому по 3 тис. грн.

Цеглу в Славське теж везтимуть за 80 км. Ціна з доставкою порахована 17 грн за штуку, без доставки – 14,5 грн. Водночас в профільних магазинах ціна на цеглу зі Львівщини становить 6-10 грн за штуку (без доставки).

Для школи також закуплять плитку для стін і підлоги за цінами в середньому по 1,35 тис. грн за м2. Проте точні характеристики плитки не вказані. Не планують в Славській школі економити і на радіаторах, тож вибрали на ринку ті, що коштують в рази дорожче у порівнянні з аналогами – радіатори Korado.

Також у школі в Славську встановлять підйомник за 700 тис. грн. Його точні характеристики у кошторисі не вказані.

Цікаво, що Максиму Потюку також належить низка фірм, що займаються торгівлею, зокрема, деревиною, будматеріалами і санітарно-технічним обладнанням.

Що відомо про підрядника

Фірма «Салон «АБД» зареєстрована у Львові і належить Максимові Потюку, ідеться на сторінці фірми в системі YouControl. Максим Потюк був помічником нардепа 7-го скликання Михайла Хміля і нардепа 8-го скликання Ігоря Васюника.

Сам Максим Потюк також балотувався у Львівську міську та обласну ради у 2020 році, проте його не обрали. На вибори він ішов від партії Ігоря Коломойського «За майбутнє». Цю ж партію він підтримував фінансово, згідно з даними з реєстру фінансування партії від НАЗК.

Фірма Максима Потюка повернулася до державних закупівель після кількарічної перерви у 2022 році. Відтоді її основними замовниками були квартирно-експлуатаційний відділ Львова і Славська селищна рада.

Перед школою в Славську ТОВ «Салон «АБД» вигравало в Славську тендери на ремонт школи в Тухлі на понад 120 млн грн, розбитих на два тендери.

Додамо, що Максим Потюк є власником трьох земельних ділянок в селі Верхнє Синьовидне неподалік від Славська.

У Львові «Салон «АБД» будує АЗС, а також звів будинок для учасників АТО у 2016 році, ЖК «Джерело» (котеджі) і будинок на вул. Яцкова.