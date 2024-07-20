Франківський районний суд Львова визнав співвласника та ексдиректора львівської фірми «Техприлад» Романа Дубіля винним у торгівлі з Росією під час війни. Підприємцю призначили покарання – 170 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, Роман Дубіль, працюючи генеральним директором ТзОВ «Техприлад», продавав товари російській фірмі ООО «Монолит», яка проводить господарську діяльність з суб’єктами державного сектору економіки РФ. За даними слідства, ООО «Монолит» є основним торговим партнером львівської компанії.

Починаючи з 2014 року, між «Техприлад» та ООО «Монолит» почались торгівельні відносини на постачання інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

У 2022 року, уже під час повномасштабної війни, попри заборону торгівлі з Росією, львівська фірма продовжувала продавати товари російській компанії. У матеріалах справи вказано, що Роман Дубіль разом із представниками «Монолит» дійшли згоди про продовження експорту продукції, використовуючи прихований транзит товарів через Республіку Болгарія (компанія «Alatli Warehouse») на підставі виконання заздалегідь укладених фіктивних угод з турецькою компанію «Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti»

Згідно з планом, після вивозу товарів з митної території України їх доставлять на адресу транспортної компанії «Alatli Warehouse», що розташована на території Республіки Болгарія, після чого за допомогою послуг вказаного перевізника товари фактично буде реекспортовано до ООО «Монолит» у Росію.

Крім того, щоб уникнути санкцій представники російського «Монолиту» у змові з Дубелем вирішили фіктивно постачати вироблений ТОВ «Техприлад» товар на адресу турецької компанії «Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti». Для цього, вони контактували з генеральним директором компанії «Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti» та домовились про укладення контрактів між ТОВ «Техприлад» та вказаною компанією щодо фіктивної поставки товару.

Надалі за вказаними схемами відбулось кілька поставок товару, кінцевим отримувачем якого була російська фірма «Монолит». Щодо гендиректора компанії «Техприлад» Романа Дубіля правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.4 ст.111-1 КК України. Дубіль уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд. Адвокат обвинуваченого у суді наголосив, що Роман Дубіль надає допомогу ЗСУ.

Прокурор в судовому засіданні заявив, що підприємство ТОВ «Техприлад», яке очолює обвинувачений, має важливе значення для оборонного комплексу України, адже виробляє продукцію, яка, в тому числі, використовується для потреб захисту України. Відповідно, позбавлення Романа Дубіля права займати посади у вказаному товаристві унеможливить роботу підприємства, порушить виробничі процеси, якими керував обвинувачений, та призведе до простою і втрати досвідченого персоналу, залученого у виробництво.

Справу розглянув суддя Олександр Величко, який визнав Романа Дубіля винним у торгівлі з російською компанією, призначивши йому 170 тис. грн штрафу без позбавлення права працювати на певних посадах та без конфіскації майна. Вирок ще можна оскаржити.

Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, львівську компанію «Техприлад» заснували троє людей: Андрій Прокопець, Євген Пістун, Роман Дубіль. Останній керував компанією із 1997 року, але у квітні 2024 року тимчасовим керівником став Олег Семанів.