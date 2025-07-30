Мітингарі на проспекті Свободи у Львові, 30 липня 2025 року

У середу, 30 липня, львів'яни вийшли на акцію протесту через закон №4555 (законопроєкт № 12414), який підпорядковує НАБУ та САП Офісу генерального прокурора. Участь в акції взяли сотні людей. Протест розпочався о 19:30 біля пам'ятника Тарасові Шевченку, а о 20:30 мітингувальники пройшли центральними вулицями міста.

Учасники мітингу вимагають у народних депутатів проголосувати 31 липня за президентський законопроєкт, який скасовує закон № 4555. Якщо за законопроєкт не проголосують, то мітинг продовжиться впродовж наступних днів.

Під час протесту львів'яни хвилиною мовчання вшанували загиблих у російсько-українській війні. Крім цього, під час акції збирали донати для військових.

Акція протесту у Львові через скандальний закон про ліквідацію незалежності НАБУ та САП відбулась вже вп’яте. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, що попередні акції у Львові відбувалися впродовж 22-24 липня після того, як депутати у турборежимі ухвалили законопроєкт №12414, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ініціативу підтримали 263 депутати. ZAXID.NET публікував поіменний список депутатів з Львівщини, які голосували «за». Частина нардепів протестувала та блокувала трибуну. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт.

З самого початку законопроєкт №12414 стосувався розслідувань кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зниклими безвісти. Проте перед самим голосуванням 22 липня проросійський депутат Максим Бужанський вніс правки, які ліквідовують незалежність НАБУ та САП.

У Верховній Раді 24 липня зареєстрували законопроєкт, який скасовує скандальний закон про НАБУ і САП. Водночас президент повідомив, що затвердив текст свого законопроєкту про посилення незалежності антикорупційних органів.