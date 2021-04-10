Віктор Ляшко каже, що під колективну вакцинацію підпадають компанії, у яких працює 100 і більше людей

Організації в Україні, які мають понад 100 працівників, зможуть записатися на колективну вакцинацію від коронавірусу. За допомогою таких колективних щеплень у Міністерстві охорони здоров'я хочуть досягти показника у шість мільйонів вакцинацій на місяць, розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

«Якщо компанія має понад 100 працівників, вона може зателефонувати на лінію, записатися на вакцинацію, і до них виїде мобільна бригада, щоб зробити щеплення», – пояснив Ляшко, якого процитувало Hromadske.

Він також зазначив, що національний план вакцинації, який затвердив президент, передбачає щеплення більшості дорослого населення – близько 70% людей (приблизно 24 млн людей), разом із групами ризику. Тобто до кінця 2021 року треба буде зробити близько 48 млн щеплень (разом із другою дозою).

За словами Ляшка, щоби виконати цей план, в Україні треба буде з травня до грудня включно робити приблизно по 6 млн щеплень на місяць. На думку санлікаря, це можливо зробити, але головне, аби в Україні була достатня кількість вакцин.

«У великих містах ми плануємо зробити вакцинальні центри. Знову ж таки, вони можуть спрацювати, якщо буде достатня кількість вакцин», – наголосив Ляшко.

Він додав, що такі центри можуть розпочати свою роботу в червні-липні. Їх планують відкривати на базі великих площ: виставкових центрів та стадіонів.