Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що український офіс фармацевтичної компанії AstraZeneca затягує подачу заявки на реєстрацію вакцини від цієї компанії, яку Україні має надати ініціатива за рівноправний доступ до вакцини COVAX.

«Коли немає заявки [від місцевого офісу], ми не можемо зареєструвати», – сказав Ляшко на зустрічі з журналістами в суботу, 10 квітня, повідомила «Українська правда».

за його словами, український офіс AstraZeneca «придумує будь-які речі, щоб не подавати вакцину» на реєстрацію. Лише він може подати заяву на реєстрацію вакцини в Україні.

Зазначимо, що Україна має отримати від COVAX першу партію вакцин від AstraZeneca в обсязі 367,2 тис. доз.

Наразі в Україні зареєстровано лише індійський аналог вакцини AstraZeneca під назвою Covishield. Саме цим препаратом українців вакцинують від коронавірусу з 24 лютого. З 13 квітня також розпочнуть щеплення китайською вакциною CoronaVac.

В середині березня Індія тимчасово зупинила експорт Covishield для задоволення внутрішнього попиту на тлі зростання темпів заражень коронавірусом у країні.

У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в першому півріччі 2021 року, а також 117 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer/BioNTech. Наразі Україна не отримала жодної обіцяної дози цих вакцин. Однак, за словами Ляшка, вакцину Pfizer доставлять 14 або 15 квітня.