Вже за два тижні (з 2-го по 9-те листопада) в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться підсумковий тенісний турнір 2024 року. Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила імена всіх учасниць змагань у парному розряді.

У турнірі зіграють 8 найкращих дуетів цього сезону. Серед інших боротиметься за перемогу і Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Альоною Остапенко. Українко-латвійський тандем кваліфікувався на підсумковий турнір після тріумфу на US Open.

Всі учасники WTA Finals-2024 у парному розряді:

Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія)

Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія)

Се Шувей (Тайвань) / Елізе Мертенс (Бельгія)

Сара Еррані (Італія) / Жасмін Паоліні (Італія)

Дезіре Кравчик (США) / Керолайн Доулхайд (США)

Чан Хао-Чін (Тайвань) / Вероніка Кудерметова

Ніколь Меліхар (США) / Еллен Перес (Австралія)

Тейлор Таунсенд (США) / Катерина Синякова (Чехія)

Нагадаємо, у 2023 році трофей підсумкового турніру виборов дует Лаура Зігемунд (Німеччина) / Вєра Звонарьова. Кіченок та Остапенко востаннє виступали на WTA Finals у 2022 році, де дійшли до півфіналу.

До слова, раніше Жіноча тенісна асоціація оголосила імена учасниць підсумкового тенісного турніру в одиночному розряді.