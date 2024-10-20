Людмила Кіченок дізналась суперниць у підсумковому турнірі WTA-2024
У 2022 році українсько-латвійський дует дійшов до півфіналу змагань
Вже за два тижні (з 2-го по 9-те листопада) в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться підсумковий тенісний турнір 2024 року. Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила імена всіх учасниць змагань у парному розряді.
У турнірі зіграють 8 найкращих дуетів цього сезону. Серед інших боротиметься за перемогу і Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Альоною Остапенко. Українко-латвійський тандем кваліфікувався на підсумковий турнір після тріумфу на US Open.
Всі учасники WTA Finals-2024 у парному розряді:
- Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія)
- Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія)
- Се Шувей (Тайвань) / Елізе Мертенс (Бельгія)
- Сара Еррані (Італія) / Жасмін Паоліні (Італія)
- Дезіре Кравчик (США) / Керолайн Доулхайд (США)
- Чан Хао-Чін (Тайвань) / Вероніка Кудерметова
- Ніколь Меліхар (США) / Еллен Перес (Австралія)
- Тейлор Таунсенд (США) / Катерина Синякова (Чехія)
Нагадаємо, у 2023 році трофей підсумкового турніру виборов дует Лаура Зігемунд (Німеччина) / Вєра Звонарьова. Кіченок та Остапенко востаннє виступали на WTA Finals у 2022 році, де дійшли до півфіналу.
До слова, раніше Жіноча тенісна асоціація оголосила імена учасниць підсумкового тенісного турніру в одиночному розряді.