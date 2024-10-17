Іга Швьонтек спробує захистити свій титул найкращої тенісистки світу

З 2-го по 9-те листопада 2024 року в Саудівській Аравії в місті Ер-Ріяд відбудеться Підсумковий тенісний турнір 2024 року. Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму сайті оголосила імена всіх учасниць змагань.

Нагадаємо, участь у турнірі беруть вісім найкращих гравчинь за підсумком сезону. До заліку чемпіонських перегонів зараховують результати 16 головних турнірів WTA, зокрема чотирьох Грендслемів. Варто зазначити, що чешка Барбора Крейчикова попри 12-те місце у світовому рейтингу, отримала відповідне право як переможниця Вімблдону. А Жасмін Паоліні зіграє на Підсумковому турнірі як в одиночній жіночій сітці, так і в парній

Всі учасниці WTA Finals 2024:

Іга Швьонтек (Польща) – WTA № 1. Виступатиме на Підсумковому турнірі WTA вже вчетверте, чинна чемпіонка. Серед її досягнень у поточному сезоні: п'ятий Грендслем у кар'єрі (Roland Garros), чвертьфінал US Open, перемоги на турнірах WTA 1000 в Катарі, Індіан-Веллсі, Мадриді та Римі, бронза на Олімпіаді в Парижі.

(Польща) – WTA № 1. Виступатиме на Підсумковому турнірі WTA вже вчетверте, чинна чемпіонка. Серед її досягнень у поточному сезоні: п'ятий Грендслем у кар'єрі (Roland Garros), чвертьфінал US Open, перемоги на турнірах WTA 1000 в Катарі, Індіан-Веллсі, Мадриді та Римі, бронза на Олімпіаді в Парижі. Аріна Сабалєнка (нейтральний прапор) – WTA №2. Вчетверте виступить на Підсумковому турнірі WTA. Минулого року зупинилась за крок від фіналу. Досягнення у сезоні-2024: перемоги на двох Грендслемах (Australian Open та US Open), а також перемоги на турнірах WTA 1000 у Цинциннаті та Вухані.

(нейтральний прапор) – WTA №2. Вчетверте виступить на Підсумковому турнірі WTA. Минулого року зупинилась за крок від фіналу. Досягнення у сезоні-2024: перемоги на двох Грендслемах (Australian Open та US Open), а також перемоги на турнірах WTA 1000 у Цинциннаті та Вухані. Коко Гофф (США) – WTA № 3. Втретє виступить на Підсумковому турнірі WTA. Торік дійшла до півфіналу. Досягнення у сезоні-2024: півфінали Australian Open та Roland Garros, перемоги на турнірах WTA 1000 у Китаї, WTA 250 в Окленді.

(США) – WTA № 3. Втретє виступить на Підсумковому турнірі WTA. Торік дійшла до півфіналу. Досягнення у сезоні-2024: півфінали Australian Open та Roland Garros, перемоги на турнірах WTA 1000 у Китаї, WTA 250 в Окленді. Д жессіка Пегул а (США) – WTA № 4. Втретє виступить на Підсумковому турнірі WTA (минулого року у фіналі поступилась Ізі Швьонтек). Досягнення в сезоні-2024: фінал US Open, перемога на турнірі категорії WTA 1000 в Канаді, турнірі WTA 500 в Німеччині.

а (США) – WTA № 4. Втретє виступить на Підсумковому турнірі WTA (минулого року у фіналі поступилась Ізі Швьонтек). Досягнення в сезоні-2024: фінал US Open, перемога на турнірі категорії WTA 1000 в Канаді, турнірі WTA 500 в Німеччині. Єлена Рибакіна (Казахстан) – WTA № 5. Вдруге виступить на Підсумковому турнірі WTA, торік зупинилася на груповій стадії. Досягнення в сезоні-2024: півфінал Вімблдону, чвертьфінал Roland Garros та перемоги на турнірах категорії WTA 500 у Брисбені, Абу-Дабі та Штутгарті.

(Казахстан) – WTA № 5. Вдруге виступить на Підсумковому турнірі WTA, торік зупинилася на груповій стадії. Досягнення в сезоні-2024: півфінал Вімблдону, чвертьфінал Roland Garros та перемоги на турнірах категорії WTA 500 у Брисбені, Абу-Дабі та Штутгарті. Жасмін Паоліні (Італія) – WTA № 6. Вперше виступить на Підсумковому турнірі WTA. Досягнення в сезоні-2024: фіналістка Roland Garros та Вімблдону, переможниця турніру WTA 1000 в Дубаї, вперше увійшла до топ-10 рейтингу.

(Італія) – WTA № 6. Вперше виступить на Підсумковому турнірі WTA. Досягнення в сезоні-2024: фіналістка Roland Garros та Вімблдону, переможниця турніру WTA 1000 в Дубаї, вперше увійшла до топ-10 рейтингу. Ціньвень Чжен (Китай) – WTA № 7. Вперше виступить на Підсумковому турнірі WTA. Досягнення в сезоні-2024: фіналістка Australian Open, чвертьфінал US Open, золото Олімпійських ігор у Парижі, перемога на турнірі WTA 250 у Палермо. Вперше увійшла до топ-10 рейтингу.

(Китай) – WTA № 7. Вперше виступить на Підсумковому турнірі WTA. Досягнення в сезоні-2024: фіналістка Australian Open, чвертьфінал US Open, золото Олімпійських ігор у Парижі, перемога на турнірі WTA 250 у Палермо. Вперше увійшла до топ-10 рейтингу. Барбора Крейчикова (Чехія) – WTA № 13. Вперше виступить в одиночній сітці Підсумкового турніру WTA. Досягнення в сезоні-2024: чемпіонка Вімблдона, чвертьфінал Australian Open.

На жаль, четвертий рік поспіль жодна з українок не відібралася на Підсумковий турнір. Єдиний раз Україна перемагала на Підсумковому турнірі WTA у 2018 році – тоді чемпіонкою стала Еліна Світоліна. У 2019-му вона дійшла до фіналу.